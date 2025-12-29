Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Kanserle savaşan şarkıcı Cansever hastane odasından seslendi: Çok ağır ilaçlar alıyorum

Arabesk müziğinin sevilen ismi Cansever, geçtiğimiz aylarda lösemi teşhisi konduğunu ve kemoterapiye başladığını duyurmuştu. Cansever, son olarak hastane odasından video yayınlayan Cansever, "Çok ağır ilaçlar, antibiyotikler alıyorum. Onlar bana sürekli uyku yapıyor. O yüzden herkese tek tek cevap veremiyorum" diyerek son sağlık durumunu açıkladı.

29.12.2025
29.12.2025
Ondan Ver Bana, Kime Bu İnat, Hey Hey, Duman Ettik gibi şarkılarla tanınan Cansever, geçtiğimiz ay üzücü haberi sevenleriyle paylaşmıştı. Kemoterapiye başlayan Cansever, son olarak hastane odasından video paylaşarak son sağlık durumunu açıkladı.

ŞARKICI CANSEVER HASTANE ODASINDAN SON SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Bir süredir hayatını Almanya'da sürdüren sanatçı, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Tedaviye başlayan Cansever, hasta yatağından paylaştığı fotoğrafla sevenlerini üzmüştü. Sık sık sosyal medyadan takipçilerine seslenen Cansever, ağır ilaçlar aldığını belirterek son sağlık durumunu paylaştı.

Kanserle savaşan şarkıcı Cansever hastane odasından seslendi: Çok ağır ilaçlar alıyorum

Oldukça bitkin görünen Cansever, "Selam olsun tüm sevenlerime, can dostlarıma, akrabalarıma, sanatçı dostlarıma... Bugün kendimi biraz daha iyi hissettim. O yüzden bu videoyu yapmak istedim. Öncelikle bana etmiş olduğunuz dualar için Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yalnız şunu belirtmek istiyorum buradan, çok ağır ilaçlar, antibiyotikler alıyorum ve onlar bana çok sürekli uyku yapıyor. O yüzden herkese tek tek cevap veremiyorum. Anlayışınıza sığınıyorum. O yüzden buradan bu videoyu yapmak istedim. Her şey için çok sağ olun. Allah sizi sizi başımda eksik etmesin inşallah. Allah'a emanet." dedi.

Kanserle savaşan şarkıcı Cansever hastane odasından seslendi: Çok ağır ilaçlar alıyorum
