YouTube’da yapay zekâ alarmı

Uzmanlar, YouTube’un zor bir dengeyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Bir yanda yapay zekâyı inovasyonun merkezine koyan bir vizyon var. Diğer yanda ise reklam verenlerin, anlamsız ve düşük kaliteli içeriklerin yanında görünmek istememesi. Araştırma, uzun vadede kullanıcı güveninin aşınabileceğine ve gerçekten nitelikli içeriklere ulaşmanın giderek zorlaşacağına işaret ediyor