YouTube’da yapay zekâ alarmı

Yeni bir araştırma, YouTube’daki kısa videoların önemli bir bölümünün yapay zekâ tarafından üretildiğini gösteriyor. Uzmanlara göre bu tablo, platforma duyulan güveni ciddi biçimde zorluyor.
Yapay zekâ araçları içerik üretimini kökten değiştirirken, bu dönüşümün karanlık tarafı da daha görünür hâle gelmeye başladı. Video düzenleme platformu Kapwing’in yaptığı araştırma, YouTube Shorts akışında dikkat çekici bir gerçeği ortaya koyuyor. Buna göre, yeni kullanıcıların karşısına çıkan kısa videoların yaklaşık üçte biri, yapay zekâ ile üretilmiş içeriklerden oluşuyor.
Araştırmada bu videolar, “yapay zekâ çöplüğü” olarak tanımlanıyor. Yani düşük emekle hazırlanmış, özgünlükten uzak ve yalnızca dikkat çekmeyi hedefleyen içerikler. Görseller çoğu zaman anlamsız, tekrar eden ve izleyicide kalıcı bir etki bırakmayan türden. Açıkçası, izlerken “bunu neden izliyorum?” sorusu sık sık akla geliyor.
Kapwing ekibi, analiz için yeni açılmış bir YouTube hesabıyla önerilen ilk 500 kısa videoyu tek tek inceledi. Bununla yetinilmedi; farklı ülkelerdeki en popüler 100 kanalın takipçi sayıları ve tahmini gelirleri de masaya yatırıldı. Ortaya çıkan tablo, özellikle emek veren içerik üreticileri açısından pek iç açıcı değil.
Örneğin Hindistan merkezli “Bandar Apna Dost” adlı kanal, yapay zekâ ile üretilmiş maymun videoları sayesinde yılda yaklaşık 4 milyon dolar gelir elde ediyor. Bu tür örnekler çoğaldıkça, haftalarca emek harcayan içerik üreticilerinin geri plana itilmesi kaçınılmaz hâle geliyor. Doğal olarak platformun kalite algısı da bundan nasibini alıyor.
Uzmanlar, YouTube’un zor bir dengeyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Bir yanda yapay zekâyı inovasyonun merkezine koyan bir vizyon var. Diğer yanda ise reklam verenlerin, anlamsız ve düşük kaliteli içeriklerin yanında görünmek istememesi. Araştırma, uzun vadede kullanıcı güveninin aşınabileceğine ve gerçekten nitelikli içeriklere ulaşmanın giderek zorlaşacağına işaret ediyor