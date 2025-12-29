Emtialarda yıl sonu rallisi hızlandı

ÇİN VE HİNDİSTAN ETKİSİ GÜMÜŞÜ ZİRVEYE TAŞIDI

Değerli metallerdeki yükselişte yalnızca Fed beklentileri değil, jeopolitik gelişmeler ve arz-talep dengeleri de etkili oldu. Güvenli liman arayışı canlı kalırken, sanayide kullanılan metaller altın hariç pozitif ayrıştı.

Özellikle gümüşte Çin ve Hindistan kaynaklı haber akışı belirleyici oldu. Hindistan’da emeklilik fonlarının portföylerinin yüzde 1’ini altın ve gümüş ETF’lerine ayırabilmesine izin verilmesi, talebi artırdı. Bu gelişmelerle gümüşün ons fiyatı hafta içinde 79,3 dolar ile rekor kırdı ve haftayı 79,2 dolardan kapattı.

Altın da boş durmadı. Ons fiyatı 4 bin 549,9 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Haftayı 4 bin 533 dolardan tamamlayan altın, yıllık bazda yüzde 72,8 artışla diğer metallerin gerisinde kaldı. Platin ise 2 bin 474,36 dolarla rekor tazeledi ve yıl genelinde yüzde 167,9 yükseldi. Paladyum da otomotiv sektöründen gelen talep beklentileriyle toparlanma sinyali verdi.