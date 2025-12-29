Emtialarda yıl sonu rallisi hızlandı

Kategoriler
Yılın son haftasında emtia piyasalarında hareketlilik arttı. Özellikle değerli metallerde görülen sert yükselişler, yılı güçlü kapatan piyasaların en dikkat çekici başlığı oldu.
Yılın son haftası, emtia piyasaları açısından oldukça hareketli geçti. ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi ve dolar endeksindeki zayıflama, özellikle değerli metalleri yukarı taşıdı. Yılın son günlerine girilirken yatırımcıların risk iştahı da açıkçası oldukça yüksekti.
Gümüş, bu tablonun yıldızı oldu. Ons fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 171,5 artan gümüş, yıllık bazda en fazla değer kazanan değerli metal olarak öne çıktı. Sadece bu hafta ons bazında bakıldığında platinde yüzde 24,5, gümüşte yüzde 17,9, paladyumda yüzde 13 ve altında yüzde 4,5 artış yaşandı.
Piyasalardaki yükselişi destekleyen ana unsur, Fed’in gevşeme sürecini sürdüreceğine dair beklentilerdi. Buna, dolar endeksindeki değer kaybı da eklenince emtia fiyatları rahat bir nefes aldı. ABD ekonomisinin güçlü kaldığını gösteren makro veriler, yılın son günlerinde risk alma isteğini canlı tuttu.
Analistler ise Noel tatili nedeniyle haftanın son iki işlem gününde hacmin oldukça düşük kaldığına dikkat çekiyor. Bu durum, sığ piyasa koşulları nedeniyle fiyat hareketlerinin zaman zaman daha sert yaşanmasına neden oldu.
Makroekonomik cephede gelen veriler de iştahı artırdı. ABD ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 4,3 büyüyerek beklentilerin üzerine çıktı. Bu performans, 2023’ün üçüncü çeyreğinden bu yana kaydedilen en güçlü büyüme olarak kayıtlara geçti.
Değerli metallerdeki yükselişte yalnızca Fed beklentileri değil, jeopolitik gelişmeler ve arz-talep dengeleri de etkili oldu. Güvenli liman arayışı canlı kalırken, sanayide kullanılan metaller altın hariç pozitif ayrıştı.
Özellikle gümüşte Çin ve Hindistan kaynaklı haber akışı belirleyici oldu. Hindistan’da emeklilik fonlarının portföylerinin yüzde 1’ini altın ve gümüş ETF’lerine ayırabilmesine izin verilmesi, talebi artırdı. Bu gelişmelerle gümüşün ons fiyatı hafta içinde 79,3 dolar ile rekor kırdı ve haftayı 79,2 dolardan kapattı.
Altın da boş durmadı. Ons fiyatı 4 bin 549,9 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Haftayı 4 bin 533 dolardan tamamlayan altın, yıllık bazda yüzde 72,8 artışla diğer metallerin gerisinde kaldı. Platin ise 2 bin 474,36 dolarla rekor tazeledi ve yıl genelinde yüzde 167,9 yükseldi. Paladyum da otomotiv sektöründen gelen talep beklentileriyle toparlanma sinyali verdi.
Baz metaller cephesinde genel görünüm olumlu olsa da alüminyum bu haftayı hafif kayıpla tamamladı. Bakır fiyatları arz kısıtları ve uzun vadeli arz endişeleriyle destek buldu. ABD’nin bakıra yönelik olası tarife adımlarının, küresel ticaret akışında fiyat ayrışmalarına yol açtığına dikkat çekildi.
Çinko tarafında ise stoklardaki gerileme ve arz fazlasının Çin’de yoğunlaşması, dönemsel arz kaygılarını artırdı. Tezgah üstü piyasada bu hafta nikel yüzde 5,1, bakır yüzde 2,5, kurşun yüzde 0,6, çinko yüzde 0,4 değer kazanırken, alüminyum yüzde 0,1 geriledi.
Petrol piyasasında ise ABD ile Venezuela arasındaki gerilim fiyatlara yukarı yönlü destek verdi. ABD’den gelen güçlü büyüme verileri de bu tabloyu pekiştirdi. Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 0,5 artarken, doğal gaz fiyatları yüzde 0,8 düşüş gösterdi.
Tarım emtialarında haftanın ana gündemi Karadeniz’deki jeopolitik gelişmelerdi. Odesa Limanı’na yönelik saldırı haberleri lojistik riskleri artırırken, ABD Tarım Bakanlığı raporları fiyatlamalarda etkili oldu.
Chicago Ticaret Borsası’nda buğday, soya fasulyesi ve mısır fiyatları yükselirken pirinç yatay kaldı. Kahve, şeker ve pamukta da arz endişeleriyle birlikte yukarı yönlü hareketler dikkat çekti. Kakao fiyatları ise haftayı sınırlı ama pozitif bir artışla tamamladı.