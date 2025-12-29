Dünyanın en büyük stadyumları belli oldu! Pek çok ülke nüfusundan daha fazla insan sığıyor

Stadyumlar, içine sığdırdığı insan sayısı nedeniyle sadece spor karşılaşmaları değil farklı organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. Teknoloji, mühendislik ve mimari açıdan ince dokunup sık elenerek inşa edilen stadyumlar aynı anda on binlerce kişiyi bir araya topluyor. Bu kapsamda dünyanın en büyük stadyumları da belli oldu. Ortaya çıkan sonuç ise oldukça şaşırttı. Çünkü öyle statlar var ki içine pek çok lüke nüfusundan daha fazla insan sığıyor…