Dünyanın en büyük stadyumları belli oldu! Pek çok ülke nüfusundan daha fazla insan sığıyor

Stadyumlar, içine sığdırdığı insan sayısı nedeniyle sadece spor karşılaşmaları değil farklı organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. Teknoloji, mühendislik ve mimari açıdan ince dokunup sık elenerek inşa edilen stadyumlar aynı anda on binlerce kişiyi bir araya topluyor. Bu kapsamda dünyanın en büyük stadyumları da belli oldu. Ortaya çıkan sonuç ise oldukça şaşırttı. Çünkü öyle statlar var ki içine pek çok lüke nüfusundan daha fazla insan sığıyor…
On binlerce sporseveri bir araya getiren stadyumlar, göründüğünden daha komplike yapılar. Çünkü Bu kadar yoğun insan kalabalığının aynı anda giriş ve çıkış yapmasının yanı sıra, sergilenen performansın da sorunsuz şekilde takip edilebilmesi yüksek işçilik istiyor. Ses sistemlerinden ışıklandırmaya, bilet uygulamalarından güvenlik önemlerine kadar farklı alanların uyumlu olarak çalışması gereken stadyumlar bulundukları şehirlerin de simgesi haline geliyor.
Resmi seyirci kapasitelerine göre dünyanın en büyük stadyumları sıralanırken, listede dikkat çekici birçok detay bulunuyor. Örneğin futbolun beşiği olarak bilinen Avrupa’daki stadyumların zirvede şaşkınlığa neden olurken, en büyük stadyumun ise 132 bin kişilik kapasitesi pek çok ülkenin nüfusundan daha kalabalık… İşte dünyanın en büyük stadyumları hakkında detaylar…
20 NUMARA BUKİT JALİL ULUSAL STADYUMU
Malezya 87 bin 411 kişilik kapasite
19 NUMARA JORDAN-HARE STADYUMU
ABD (Alabama) 87 bin 451
18 NUMARA BEN HİLL GRİFFİN STADYUMU
ABD (Florida) 88 bin 548
17 NUMARA WEMBLEY STADYUMU
İngiltere (Londra) 90 bin
16 NUMARA ROSE BOWL
ABD (California) 90 bin 888
15 NUMARA COTTON BOWL STADYUMU
ABD (Texas) 92 bin 100
14 NUMARA SANFORD STADYUMU
ABD (Georgia) 92 bin 746
13 NUMARA FNB STADYUMU
Güney Afrika 94 bin 354
12 NUMARA CAMP NOU
İspanya 99 bin 354
11 NUMARA MELBOURNE KRİKET SAHASI
Avustralya 100 bin 024
10 NUMARA BRYANT-DENNY STADYUMU
ABD (Alabama) 100 bin 077
9 NUMARA DKR STADYUMU
ABD 100 bin 119
8 NUMARA NEYLAND STADYUMU
ABD 101 bin 915
7 NUMARA TİGER STADYUMU
ABD 102 bin 321
6 NUMARA KYLE FİELD
ABD 102 bin 733
5 NUMARA OHİO STADYUMU
ABD 102 bin 780
4 NUMARA BEAVER STADYUMU
ABD 106 bin 572
3 NUMARA MİCHİGAN STADYUMU
ABD 107 bin 601
2 NUMARA RUNGRADO STADYUMU
Kuzey Kore 114 bin
1 NUMARA NARENDRA MODİ STADYUMU
Hindistan 132 bin kişilik kapasite