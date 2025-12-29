Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Dünyanın en büyük stadyumları belli oldu! Pek çok ülke nüfusundan daha fazla insan sığıyor

Aralık 29, 2025 10:36
1
Dünyanın en büyük stadyumları

Stadyumlar, içine sığdırdığı insan sayısı nedeniyle sadece spor karşılaşmaları değil farklı organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. Teknoloji, mühendislik ve mimari açıdan ince dokunup sık elenerek inşa edilen stadyumlar aynı anda on binlerce kişiyi bir araya topluyor. Bu kapsamda dünyanın en büyük stadyumları da belli oldu. Ortaya çıkan sonuç ise oldukça şaşırttı. Çünkü öyle statlar var ki içine pek çok lüke nüfusundan daha fazla insan sığıyor…

2
stadyum ve futbol topu

On binlerce sporseveri bir araya getiren stadyumlar, göründüğünden daha komplike yapılar. Çünkü Bu kadar yoğun insan kalabalığının aynı anda giriş ve çıkış yapmasının yanı sıra, sergilenen performansın da sorunsuz şekilde takip edilebilmesi yüksek işçilik istiyor. Ses sistemlerinden ışıklandırmaya, bilet uygulamalarından güvenlik önemlerine kadar farklı alanların uyumlu olarak çalışması gereken stadyumlar bulundukları şehirlerin de simgesi haline geliyor.

3
taraftar

Resmi seyirci kapasitelerine göre dünyanın en büyük stadyumları sıralanırken, listede dikkat çekici birçok detay bulunuyor. Örneğin futbolun beşiği olarak bilinen Avrupa’daki stadyumların zirvede şaşkınlığa neden olurken, en büyük stadyumun ise 132 bin kişilik kapasitesi pek çok ülkenin nüfusundan daha kalabalık… İşte dünyanın en büyük stadyumları hakkında detaylar…

4
Dünyanın en büyük stadyumları belli oldu! Pek çok ülke nüfusundan daha fazla insan sığıyor

DÜNYANIN EN BÜYÜK STADYUMLARI

20 NUMARA BUKİT JALİL ULUSAL STADYUMU

Malezya 87 bin 411 kişilik kapasite

5
Dünyanın en büyük stadyumları belli oldu! Pek çok ülke nüfusundan daha fazla insan sığıyor

19 NUMARA JORDAN-HARE STADYUMU

ABD (Alabama) 87 bin 451

6
Dünyanın en büyük stadyumları belli oldu! Pek çok ülke nüfusundan daha fazla insan sığıyor

18 NUMARA BEN HİLL GRİFFİN STADYUMU 

ABD (Florida) 88 bin 548

7
Dünyanın en büyük stadyumları belli oldu! Pek çok ülke nüfusundan daha fazla insan sığıyor

17 NUMARA WEMBLEY STADYUMU 

İngiltere (Londra) 90 bin

8
Dünyanın en büyük stadyumları belli oldu! Pek çok ülke nüfusundan daha fazla insan sığıyor

16 NUMARA ROSE BOWL 

ABD (California) 90 bin 888

9
Dünyanın en büyük stadyumları belli oldu! Pek çok ülke nüfusundan daha fazla insan sığıyor

15 NUMARA COTTON BOWL STADYUMU 

ABD (Texas) 92 bin 100

10
Dünyanın en büyük stadyumları belli oldu! Pek çok ülke nüfusundan daha fazla insan sığıyor

14 NUMARA SANFORD STADYUMU

ABD (Georgia) 92 bin 746

11
Dünyanın en büyük stadyumları belli oldu! Pek çok ülke nüfusundan daha fazla insan sığıyor

13 NUMARA FNB STADYUMU 

Güney Afrika 94 bin 354

12
Dünyanın en büyük stadyumları belli oldu! Pek çok ülke nüfusundan daha fazla insan sığıyor

12 NUMARA CAMP NOU

İspanya 99 bin 354

13
Dünyanın en büyük stadyumları belli oldu! Pek çok ülke nüfusundan daha fazla insan sığıyor

11 NUMARA MELBOURNE KRİKET SAHASI 

Avustralya 100 bin 024

14
Dünyanın en büyük stadyumları belli oldu! Pek çok ülke nüfusundan daha fazla insan sığıyor

10 NUMARA BRYANT-DENNY STADYUMU 

ABD (Alabama) 100 bin 077

15
Dünyanın en büyük stadyumları belli oldu! Pek çok ülke nüfusundan daha fazla insan sığıyor

9 NUMARA DKR STADYUMU

ABD 100 bin 119

16
Dünyanın en büyük stadyumları belli oldu! Pek çok ülke nüfusundan daha fazla insan sığıyor

8 NUMARA NEYLAND STADYUMU 

ABD 101 bin 915

17
Dünyanın en büyük stadyumları belli oldu! Pek çok ülke nüfusundan daha fazla insan sığıyor

7 NUMARA TİGER STADYUMU 

ABD 102 bin 321

18
Dünyanın en büyük stadyumları belli oldu! Pek çok ülke nüfusundan daha fazla insan sığıyor

6 NUMARA KYLE FİELD 

ABD 102 bin 733

19
Dünyanın en büyük stadyumları belli oldu! Pek çok ülke nüfusundan daha fazla insan sığıyor

5 NUMARA OHİO STADYUMU 

ABD 102 bin 780

20
Dünyanın en büyük stadyumları belli oldu! Pek çok ülke nüfusundan daha fazla insan sığıyor

4 NUMARA BEAVER STADYUMU 

ABD 106 bin 572

21
Dünyanın en büyük stadyumları belli oldu! Pek çok ülke nüfusundan daha fazla insan sığıyor

3 NUMARA MİCHİGAN STADYUMU 

ABD 107 bin 601

22
Dünyanın en büyük stadyumları belli oldu! Pek çok ülke nüfusundan daha fazla insan sığıyor

2 NUMARA RUNGRADO STADYUMU

Kuzey Kore 114 bin

23
Dünyanın en büyük stadyumları belli oldu! Pek çok ülke nüfusundan daha fazla insan sığıyor

1 NUMARA NARENDRA MODİ STADYUMU 

Hindistan 132 bin kişilik kapasite

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.