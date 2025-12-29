Milyarlarca doların buhar olmasını izlediler: Kriptoda 2025’in faturası çok ağır oldu

Ancak tablo her zaman bu kadar sakin değildi. Analistlere göre stresin belli dönemlerde aynı noktada birikmesi, beklenmedik anlarda sert kopuşlara yol açtı. İşte o anlar, piyasanın ne kadar kırılgan olabildiğini açıkça gösterdi.

PİYASA HER LİKİDASYONDA ÇÖKMEDİ

Raporda dikkat çeken bir başka nokta da şu: Yüz milyonlarca dolarlık tasfiyeler bile çoğu işlem gününde kalıcı bir fiyat baskısı oluşturmadı. Piyasa, bu büyüklükteki kayıpları genellikle absorbe edebildi. Ama bazı günler vardı ki, denge bir anda bozuldu. Küçük bir tetikleyici, zincirleme reaksiyonu başlatmaya yetti.