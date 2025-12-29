Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Milyarlarca doların buhar olmasını izlediler: Kriptoda 2025’in faturası çok ağır oldu

Aralık 29, 2025 10:50
1
Milyarlarca doların buhar olmasını izlediler: Kriptoda 2025’in faturası çok ağır oldu

CoinGlass verilerine göre 2025, kripto piyasaları açısından sert dalgalanmaların yılı oldu. Yıl boyunca tasfiye edilen pozisyonların toplamı 150 milyar dolara yaklaşırken, bazı günlerde yaşanan ani kırılmalar tarihe geçti.

CoinGlass tarafından yayımlanan rapor, 2025 boyunca kripto para piyasasında ciddi bir tasfiye trafiği yaşandığını ortaya koydu. Rapora göre yıl genelinde yatırımcılar her gün ortalama 400 ila 500 milyon dolarlık pozisyonu zararla kapattı. Çoğu zaman bu kayıplar piyasada büyük bir sarsıntı yaratmadı. Yani sistem, günlük darbeleri bir şekilde tolere edebildi.

2
Milyarlarca doların buhar olmasını izlediler: Kriptoda 2025’in faturası çok ağır oldu

Ancak tablo her zaman bu kadar sakin değildi. Analistlere göre stresin belli dönemlerde aynı noktada birikmesi, beklenmedik anlarda sert kopuşlara yol açtı. İşte o anlar, piyasanın ne kadar kırılgan olabildiğini açıkça gösterdi.

PİYASA HER LİKİDASYONDA ÇÖKMEDİ

Raporda dikkat çeken bir başka nokta da şu: Yüz milyonlarca dolarlık tasfiyeler bile çoğu işlem gününde kalıcı bir fiyat baskısı oluşturmadı. Piyasa, bu büyüklükteki kayıpları genellikle absorbe edebildi. Ama bazı günler vardı ki, denge bir anda bozuldu. Küçük bir tetikleyici, zincirleme reaksiyonu başlatmaya yetti.

3
Milyarlarca doların buhar olmasını izlediler: Kriptoda 2025’in faturası çok ağır oldu

10–11 EKİM: “KARA CUMARTESİ”

2025’in en sert kırılması ise 10–11 Ekim tarihlerinde yaşandı. CoinGlass raporu, bu dönemi açıkça yılın dönüm noktası olarak tanımlıyor. Tek bir günde tasfiye edilen pozisyonların nominal değeri 19 milyar doları aştı. Bu rakam, bugüne kadar görülen en yüksek günlük likidasyon olarak kayıtlara geçti.

Üstelik rapora göre, raporlama gecikmeleri ve piyasa yapıcı verileri de hesaba katıldığında gerçek tutar 30 ila 40 milyar dolar aralığında olabilir. Dikkat çekici bir başka detay ise tasfiyelerin yaklaşık yüzde 90’ının long, yani yükseliş yönlü pozisyonlardan oluşması.

4
Milyarlarca doların buhar olmasını izlediler: Kriptoda 2025’in faturası çok ağır oldu

TRUMP’IN AÇIKLAMASI FİTİLİ ATEŞLEDİ

“Kara Cumartesi”nin arkasındaki tetikleyici gelişme, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den yapılan ithalata yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurması oldu. CoinGlass, bu açıklamanın zaten hassas bir dengede duran kripto piyasasında domino etkisi yarattığını vurguluyor. Makroekonomik şok, yüksek kaldıraçlı yapı ile birleşince tasfiye dalgası kısa sürede kontrolden çıktı.

5
Milyarlarca doların buhar olmasını izlediler: Kriptoda 2025’in faturası çok ağır oldu

BİTCOİN ZİRVEDEYKEN ÇATLAK OLUŞTU

Tasfiye dalgasından hemen önce Bitcoin cephesinde de dikkat çekici bir tablo vardı. Rapora göre Bitcoin, gevşek para politikasına yönelik beklentilerin etkisiyle aşırı ısınmıştı ve yaklaşık 126 bin dolar seviyesinde tarihi zirvesini görmüştü. Bu süreçte türev piyasalarda kaldıraç kullanımı rekor seviyelere ulaştı. Vadeli işlemlerle spot fiyat arasındaki fark açıldı, piyasa dengesi iyice hassaslaştı.

6
Milyarlarca doların buhar olmasını izlediler: Kriptoda 2025’in faturası çok ağır oldu

ZİNCİRLEME REAKSİYON KAÇINILMAZ OLDU

Krizin derinleşmesinde piyasa altyapısının rolü de büyük oldu. Yüksek toplam kaldıraç, düşük likiditeli varlıkların yaygınlığı ve karmaşık kurumsal hedge stratejileri, sistemi tasfiye mekanizmalarına fazlasıyla bağımlı hale getirdi. Aşırı stres anında bu mekanizmaların aksamasıyla likidite hızla çekildi.

Bunun sonucunda hedge yapıları bozuldu, her yeni tasfiye bir sonrakini tetikledi. Bazı merkezi borsalarda çekim gecikmeleri, API kesintileri ve kısa süreli eşleştirme sorunlarının yaşanması da tabloyu daha da ağırlaştırdı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.