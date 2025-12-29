Milyarlarca doların buhar olmasını izlediler: Kriptoda 2025’in faturası çok ağır oldu

Kategoriler
CoinGlass verilerine göre 2025, kripto piyasaları açısından sert dalgalanmaların yılı oldu. Yıl boyunca tasfiye edilen pozisyonların toplamı 150 milyar dolara yaklaşırken, bazı günlerde yaşanan ani kırılmalar tarihe geçti.
CoinGlass tarafından yayımlanan rapor, 2025 boyunca kripto para piyasasında ciddi bir tasfiye trafiği yaşandığını ortaya koydu. Rapora göre yıl genelinde yatırımcılar her gün ortalama 400 ila 500 milyon dolarlık pozisyonu zararla kapattı. Çoğu zaman bu kayıplar piyasada büyük bir sarsıntı yaratmadı. Yani sistem, günlük darbeleri bir şekilde tolere edebildi.
Ancak tablo her zaman bu kadar sakin değildi. Analistlere göre stresin belli dönemlerde aynı noktada birikmesi, beklenmedik anlarda sert kopuşlara yol açtı. İşte o anlar, piyasanın ne kadar kırılgan olabildiğini açıkça gösterdi.
Raporda dikkat çeken bir başka nokta da şu: Yüz milyonlarca dolarlık tasfiyeler bile çoğu işlem gününde kalıcı bir fiyat baskısı oluşturmadı. Piyasa, bu büyüklükteki kayıpları genellikle absorbe edebildi. Ama bazı günler vardı ki, denge bir anda bozuldu. Küçük bir tetikleyici, zincirleme reaksiyonu başlatmaya yetti.
2025’in en sert kırılması ise 10–11 Ekim tarihlerinde yaşandı. CoinGlass raporu, bu dönemi açıkça yılın dönüm noktası olarak tanımlıyor. Tek bir günde tasfiye edilen pozisyonların nominal değeri 19 milyar doları aştı. Bu rakam, bugüne kadar görülen en yüksek günlük likidasyon olarak kayıtlara geçti.
Üstelik rapora göre, raporlama gecikmeleri ve piyasa yapıcı verileri de hesaba katıldığında gerçek tutar 30 ila 40 milyar dolar aralığında olabilir. Dikkat çekici bir başka detay ise tasfiyelerin yaklaşık yüzde 90’ının long, yani yükseliş yönlü pozisyonlardan oluşması.
“Kara Cumartesi”nin arkasındaki tetikleyici gelişme, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den yapılan ithalata yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurması oldu. CoinGlass, bu açıklamanın zaten hassas bir dengede duran kripto piyasasında domino etkisi yarattığını vurguluyor. Makroekonomik şok, yüksek kaldıraçlı yapı ile birleşince tasfiye dalgası kısa sürede kontrolden çıktı.
Tasfiye dalgasından hemen önce Bitcoin cephesinde de dikkat çekici bir tablo vardı. Rapora göre Bitcoin, gevşek para politikasına yönelik beklentilerin etkisiyle aşırı ısınmıştı ve yaklaşık 126 bin dolar seviyesinde tarihi zirvesini görmüştü. Bu süreçte türev piyasalarda kaldıraç kullanımı rekor seviyelere ulaştı. Vadeli işlemlerle spot fiyat arasındaki fark açıldı, piyasa dengesi iyice hassaslaştı.
Krizin derinleşmesinde piyasa altyapısının rolü de büyük oldu. Yüksek toplam kaldıraç, düşük likiditeli varlıkların yaygınlığı ve karmaşık kurumsal hedge stratejileri, sistemi tasfiye mekanizmalarına fazlasıyla bağımlı hale getirdi. Aşırı stres anında bu mekanizmaların aksamasıyla likidite hızla çekildi.
Bunun sonucunda hedge yapıları bozuldu, her yeni tasfiye bir sonrakini tetikledi. Bazı merkezi borsalarda çekim gecikmeleri, API kesintileri ve kısa süreli eşleştirme sorunlarının yaşanması da tabloyu daha da ağırlaştırdı.