Milyon dolarlık saldırı: Ubisoft oyunu tamamen kapattı

SUNUCULAR BİLEREK KAPATILDI

Takım odaklı yapısıyla bilinen ve tek oyunculu bir hikâye modu bulunmayan oyun, bu nedenle oynanamaz hâle geldi. Ubisoft, kontrolü yeniden sağlayabilmek için cumartesi günü oyunu ve ona bağlı pazar yerini tamamen çevrimdışı bıraktı. Pazar günü itibarıyla da sunucular hâlâ kapalıydı.

BAN SİSTEMİ VE EKONOMİ ALTÜST OLDU

Bleeping Computer’ın oyuncu raporlarına dayandırdığı bilgilere göre saldırganlar, oyuncu yasaklarını uygulama ve geri alma yetkisini ele geçirdi. Bununla da kalmadılar. Oyun içinde kullanılan ve gerçek parayla da satılan kredilerden tam 2 milyar adet dağıtıldı. Ayrıca “renown” adı verilen ve oyun içi statü ile alışverişte kullanılan puanlar da sınırsız hâle getirildi. Tüm kozmetik eşyalar, yani kaplamalar ve görsel içerikler, herkesin erişimine açıldı.