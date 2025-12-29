Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzman isim nedenlerini tek tek açıkladı

Son dakika haberi: Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili olurken İstanbul için yapılan tahminlerin hiçbiri tutmadı. İstanbul yine kar yağışına hasret kaldı. Peki İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzman isim nedenleri tek tek sıraladı. İşte detaylar....

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.12.2025
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
saat ikonu 11:29

Türkiye, Rusya ve İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisi altına girdi. Tüm yurtta dondurucu soğuklar etkili olurken birçok kent şiddetli kar yağışını ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM geçtiğimiz günlerde yayımladığı hava durumu raporlarında İstanbul'da da kar yağışı görüleceğini bildirdi. Ancak megakent uzun yıllardır olduğu gibi bu yıl da yeni yıla kar yağışsız girecek.

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzman isim nedenlerini tek tek açıkladı

İSTANBUL'A NEDEN KAR YAĞMIYOR?

Peki neden İstanbul'a kar yağmıyor? İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, İstanbul'a neden kar yağmadığının sebeplerini tek tek sıraladı.

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzman isim nedenlerini tek tek açıkladı

İstanbul’un eskisi kadar yağışı almamasının nedeni olarak artan nüfus ile birlikte doğal gaz kullanımına bağlı ısı adalarının arttığına dikkat çeken Çetintaş, yağmur ve kar bulutlarının şehrin üzerine geldiğinde ısı adaları nedeniyle dağıldığını aktardı.

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzman isim nedenlerini tek tek açıkladı

"BİZ İSTANBUL’UN HAVASINI ISITIYORUZ"

Çetintaş açıklamasının devamında unları aktardı:

"İstanbul’daki yaklaşık 4,5 milyon konutun işyerinin hepsinin birden doğal gaz yaktığını düşündüğümüzde, biz İstanbul’un havasını ısıtıyoruz. Yağmur bulutlarının yağmasına engel oluyoruz. Yağmur bulutları şehre yaklaştığı zaman dağılıyor, çünkü oradaki ısı buharı onu yok ediyor.

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzman isim nedenlerini tek tek açıkladı

"ISI ADASI NEDENİYLE YAĞIŞ BULUTLARI DAĞILIYOR"

Isı adası nedeniyle yağış bulutları dağılıyor. İSKİ’nin bulutları tohumlayarak yağmur yağdırmaları gerekiyor. Gümüş iyodürü bulut tohumlama yapılarak yağmur yağdırılması gerekiyor. Yağmurun barajları doldurması için 28 gün kesintisiz yağması lazım. 10 gün yoğun bir kar yağışı olduğunda barajların dolmasına yardım eder."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji'den 52 ilde kar yağışı uyarısı: Çığ, don ve buzlanmaya dikkat!
Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! AKOM'dan yeni açıklama
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.