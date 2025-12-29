İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzman isim nedenlerini tek tek açıkladı

Türkiye, Rusya ve İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisi altına girdi. Tüm yurtta dondurucu soğuklar etkili olurken birçok kent şiddetli kar yağışını ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM geçtiğimiz günlerde yayımladığı hava durumu raporlarında İstanbul'da da kar yağışı görüleceğini bildirdi. Ancak megakent uzun yıllardır olduğu gibi bu yıl da yeni yıla kar yağışsız girecek.

İSTANBUL'A NEDEN KAR YAĞMIYOR?

Peki neden İstanbul'a kar yağmıyor? İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, İstanbul'a neden kar yağmadığının sebeplerini tek tek sıraladı.

İstanbul’un eskisi kadar yağışı almamasının nedeni olarak artan nüfus ile birlikte doğal gaz kullanımına bağlı ısı adalarının arttığına dikkat çeken Çetintaş, yağmur ve kar bulutlarının şehrin üzerine geldiğinde ısı adaları nedeniyle dağıldığını aktardı.

"BİZ İSTANBUL’UN HAVASINI ISITIYORUZ"

Çetintaş açıklamasının devamında unları aktardı:

"İstanbul’daki yaklaşık 4,5 milyon konutun işyerinin hepsinin birden doğal gaz yaktığını düşündüğümüzde, biz İstanbul’un havasını ısıtıyoruz. Yağmur bulutlarının yağmasına engel oluyoruz. Yağmur bulutları şehre yaklaştığı zaman dağılıyor, çünkü oradaki ısı buharı onu yok ediyor.

"ISI ADASI NEDENİYLE YAĞIŞ BULUTLARI DAĞILIYOR"

Isı adası nedeniyle yağış bulutları dağılıyor. İSKİ’nin bulutları tohumlayarak yağmur yağdırmaları gerekiyor. Gümüş iyodürü bulut tohumlama yapılarak yağmur yağdırılması gerekiyor. Yağmurun barajları doldurması için 28 gün kesintisiz yağması lazım. 10 gün yoğun bir kar yağışı olduğunda barajların dolmasına yardım eder."