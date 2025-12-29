Kocaeli'de lise bahçesinde korku dolu anlar! Kızını rahatsız eden çocuğu rehin aldı

Kocaeli'nin Yahyakaptan Mahallesi'nde bir lisenin bahçesinde korku dolu anlar yaşandı. H.Y (43) isimli şahıs, kızını rahatsız ettiğini öne sürdüğü U.C.A. (18) isimli genci okul bahçesinde silahla rehin aldı.

Olayın ekiplere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, şahsı gözaltına aldı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Olayda kimse zarar görmezken, şüpheli ve rehin alınan genç ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

AYRILDIKTAN SONRA RAHATSIZ ETMEYE DEVAM ETMİŞ...

İki gencin ailelerinin de haberdar olduğu bir arkadaşlık süreci geçirdikleri ancak ayrıldıktan sonra şahsın genç kızı rahatsız etmeye devam ettiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.