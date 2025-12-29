Minibüsün alev topuna döndüğü anlar kamerada

İstanbul'un Avcılar ilçesinde Eşref Erva kontrolündeki minibüste seyir halindeyken bir anda alevlere teslim oldu. Minibüsün alev topuna döndüğü o anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan yüzünde, ellerinde yanıklar oluşan şoför Erva'nın kolunun kırıldığı ve kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.