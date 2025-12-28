Uludağ'da yol kapandı, günübirlikçiler saatlerce bekledi

Türkiye uzun zamandır beklediği kar yağışının sevincini yaşıyor. Uludağ'a akın etmek isteyen günübirlikçiler dönüşte saatlerce yolda kaldı. Özellikle kar lastiği ve zinciri olmayanlar sebebiyle trafik kilitlendi.

Oteller Bölgesi'ndeki konaklama tesisleri ve pistler, hafta sonu tatilini Uludağ'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerle doldu. Günübirlik ziyaretçilerin de katılmasıyla yoğun hareketlilik yaşanan bölgede doyasıya eğlenen tatilcilerin geri dönüşü, kar lastiği ve zinciri olmayan araçlar nedeniyle çileye dönüştü. Kapanan yolda binlerce tatilci mahsur kaldı. Uludağ'dan şehir merkezine uzanan kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu meydana geldi.