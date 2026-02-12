11 Şubat Çarşamba reyting sonuçları 2026: Yeraltı, Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Orhan…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
11 Şubat 2026 reyting sonuçları merakla bekleniyor. Zira dün akşam ekranların en iddialı yapımlarından olan Yeraltı, Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizileri yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Milyonları ekranlara kilitleyen yapımların sona ermesiyle birlikte izlenme oranlarına ilişkin araştırmalar başladı…
11 Şubat Çarşamba akşamı Now TV’de Yeraltı, Kanal D’de Eşref Rüya, Star TV’de Sahipsizler, ATV’de ise Kuruluş Orhan dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Bir yandan geçtiğimiz sezonlara damga vuran diziler, diğer yandan yeni sezona bomba gibi giriş yapan iddialı yapımlar aynı anda seyirciyle buluşurken, günün ilk saatleri itibariyle “Dün en çok ne izlendi?” sorusuna cevap aranmaya başlandı…
Dün akşam Now TV’de Yeraltı dizisi 3. Bölümüyle, Kanal D’de Eşref Rüya dizisi 32. Bölümüyle, Star TV’de Sahipsizler dizisi 48. Bölümüyle, ATV’de Kuruluş Orhan dizisi 14. Bölümüyle ekranlara geldi. Aynı saatlerde TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler ile ekranlarda heyecan fırtınaları eserken, TRT1’de Uçuş Planı isimli yabancı sinema filmi, Show TV’de Güldür Güldür Show seyirciyle keyifli anlar yaşattı.
Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 11 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.