Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Hurda teşviki yasası Meclis’ten geçti mi, ne zaman Resmi Gazete’de yayımlanacak? Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar ve fiyat listesi

Hurda teşvikiyle sıfır araç sahibi olmak isteyenler Meclis gündemine gelen kanun teklifine ilişkin çalışmaları yakından takip ediyor. 11. Yargı Paketi’nin kabul edilmesiyle beraber prim GSS borçları affedildi ve yaklaşık 50 bin mahkum erken tahliye oldu. MHP’de Medya’dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ise hurda araç teşvikine yönelik çalışmayı TBMM’ye sundu. Teklifte 25 yaş ve daha üstü modele sahip araçların geri dönüşüme kazandırılması amaçlandığı ifade edildi. Hurda teşviki yasası, TBMM Genel Kurulu’nda onaylanması durumunda Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. Peki Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar hangileri? İşte, hurda teşviki son dakika gelişmeleri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hurda teşviki yasası Meclis’ten geçti mi, ne zaman Resmi Gazete’de yayımlanacak? Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar ve fiyat listesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.12.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
saat ikonu 11:10

ÖTV’siz araç ve hurda teşviki yasasıyla sıfır otomobil sahibi olmaya hazırlananlar Resmi Gazete’ye odaklandı. GSS prim borçlarının affedilmesi, yaklaşık 50 bin mahkumun erken tahliyesi sonrası gözler Meclis’e sunulan hurda teşviki yasasına çevrildi. İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı, 2025 yılının ilk aylarında Meclis’e gelmişti. Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar yoğun ilgi görürken bayilerdeki fiyat listesi dikkat çekiyor. Kayseri Milletvekili ve MHP Genel Başkan yardımcısı İsmail Özdemir’in sundukları kanun teklifinin detayları açıkladı. Türkiye’de üretilen ve yerlilik oranı yüzde 40’ın üzerinde olan modellerle sınırlı olacak. Kanunun geçmesi durumunda şartı sağlayan araçlar, hurda teşviki ile birlikte sıfır araç alımında ÖTV’siz olarak satın alınabilecek. Peki Hurda teşviki çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, hurda teşviki ve ÖTV’siz otomobilde son gelişmeler…

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TOKİ 500 bin konut kuraya katılacaklar isim listesi (talep.toki.gov.tr) sorgulama ekranı 2025: 81 il TOKİ kuraya katılacaklar isim listesi 2025 açıklandı mı, nereden sorgulanır?

HURDA TEŞVİKİ MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ?

MHP tarafından TBMM Genel Kurulu’na sunulan teklifte 25 yaş ve üstü olan taşıtların yenilerek ekonomiye kazandırılması, bu kapsamdaki ithalatın azaltılması, akaryakıt israfının önüne geçilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesinin amaçlandığı duyuruldu.

Kanun teklifinde 25 yaş ve daha büyük araçların geri dönüşüme verilmesinin teşvik amacıyla araçlarını geri dönüşüme verenlerin bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye’de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçların Özel Tüketim Vergisi’nden muaf tutulması yer aldı.

Hurda teşvikiyle ilgili kanun teklifi henüz TBMM Genel Kurulu’ndan geçmedi. Beklentiye göre yıl sonuna kadar konuyla ilgili çalışmaların tamamlanması ve TBMM Genel Kurul’unda milletvekillerinin onayına sunulması bekleniyor.

Hurda teşviki yasası Meclis’ten geçti mi, ne zaman Resmi Gazete’de yayımlanacak? Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar ve fiyat listesi

HURDA TEŞVİKİ İLE ALINABİLECEK ARAÇLAR LİSTESİ (%40 YERLİ)

MHP tarafından hazırlanan taslakta, ÖTV’siz olarak alınabilecek sıfır araçların yerlilik oranının yüzde 40 olması ve Türkiye’de üretilmesi şartı yer aldı. Yüzde 40 yerli olarak üretilen araçlar arasında yerli elektrikli otomobil olan Togg, Toyota, Hyundai, Ford, Fiat, Volkswagen gibi markaların araçları bulunuyor. İşte, yüzde 40 yerli olan araçların listesi;

Hurda teşviki yasası Meclis’ten geçti mi, ne zaman Resmi Gazete’de yayımlanacak? Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar ve fiyat listesi

TOGG T10X

V1 RWD Standart Menzil: 1.862.000 TL
V1 RWD Uzun Menzil: 2.172.000 TL
V2 RWD Uzun Menzil: 2.363.000 TL
V2 4More Obsidiyen: 3.133.641 TL
Toyota CH-R: Başlangıç fiyatı 1.995.000 TL

FİAT

Fiat Egea Cross

Street 1.149.900 TL
Urban 1.227.900 TL
Lounge 1.287.900 TL
Limited 1.334.900 TL

Van Standart (L2) 1.304.900 TL
Van Maxi (L3) 1.349.900 TL

HYUNDAİ (İ10, 120, Bayon)

Hurda teşviki yasası Meclis’ten geçti mi, ne zaman Resmi Gazete’de yayımlanacak? Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar ve fiyat listesi

1.2 MPI 79 PS Jump İ20 KampanyalI Satış Fiyatı 1.317.000 TL

1.0 T-GDI 90PS Jump i20 Kampanyalı Satış Fiyatı: 1.317.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Jump İ120 Kampanyalı Satış Fiyatı: 1.491.000 TL

Hurda teşviki yasası Meclis’ten geçti mi, ne zaman Resmi Gazete’de yayımlanacak? Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar ve fiyat listesi

TESK GENEL BAŞKANI: “ HURDA ARAÇ TEŞVİK YASASI ÇIKARILMALI”

Hurda araç teşvik yasasına bir destek de TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’den geldi. Ağustos ayında yaptığı açıklamada “ Hurda araç yasası bir an evvel gündeme gelmeli. Geçmiş yıllarda yapılan hurda araç alımları gibi, bu dönemde de önemli bir ihtiyaç söz konusu. Hem yüksek enflasyonla ilgili, hem de piyasaların canlanması açısından bu düzenleme büyük önem taşıyor. Bu araçların ekonomiye, doğaya ve insanlara verdiği zorluklar göz önüne alındığında, böyle bir düzenlemenin tamamen ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. Trafikte toplam 32 milyon 600 bin araç var. Bunların 10 milyona yakını yerli araç ya da ülkemizde üretilmiş araç. Ayrıca 8 milyon araç 20 yaşın üzerinde, yani hurdaya çıkmayı bekliyor. Bu nedenle hurda yasasının mutlaka çıkarılması gerekiyor” dedi.

İLK ARABAM KAMPANYASI GELİYOR

AA muhabiri tarafından edinilen bilgiye göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Türkiye’nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirme üzere çeşitli adımlar atılacak. Bu kapsamda otomobile erişimi kolaylaştırmak üzere 3 veya daha fazla çocuklu ailelere yönelik bir araç alım desteği hazırlanıyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor.

ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.