TOKİ 500 bin konut kuraya katılacaklar isim listesi (talep.toki.gov.tr) sorgulama ekranı 2025: 81 il TOKİ kuraya katılacaklar isim listesi 2025 açıklandı mı, nereden sorgulanır?

TOKİ kuraya katılacaklar listesi şehirlere göre açıklanıyor. İsim listesinde yer alan adaylar kura çekimine katılmaya hak kazanıyor. Noter huzurunda yapılacak kura çekimleri 29 Aralık’ta başlayacak. Kura çekimleri, TOKİ’nin resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak. Kura çekimi tamamlandıktan sonra asıl ve yedek adaylar belirlenecek. TOKİ kura çekimi bugün Adıyaman iliyle başlayacak. Adıyaman’ın ardından kura çekimleri Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı ve Batman’da devam edecek. 81 ili kapsayan konut projesinde kura çekimleri 2 ay boyunca sürecek. Kura çekiminin iki ay sürecek olması sebebiyle aynı günde birden fazla ilin kura çekiminin yapılması bekleniyor. Kura çekimlerinin ardından ise ilk konut teslimi 2026 yılında yapılacak. Yaklaşık 3 milyon kişinin başvurusu olumsuz değerlendirilirken “ TOKİ kuraya katılacaklar isim listesi 2025 açıklandı mı” sorusunun cevabı merak ediyor. İşte, TOKİ kuraya katılmaya hak kazananları sorgulama yöntemi…

TOKİ KURAYA KATILACAKLAR İSİM LİSTESİ SORGULAMA 2025

TOKİ kuraya katılmaya hak kazananların listesi, kura çekimi tarihleriyle birlikte belli oluyor. TOKİ’de Adıyaman, Şırnak ve Hakkari’de kuraya katılmaya hak kazananların isim listesi açıklandı.

Kısa süre içerisinde Siirt, Van, Mardin, Ağrı ve Batman’da kuraya katılacak isimler açıklanacak.

TOKİ 500 bin konut kura çekimine katılacak isimler talep.toki.gov.tr adresinde bulunan Türkiye haritası üzerinden başvuru yaptığı ile seçecek.

Ardından açılan ekranda başvuru yaptıkları ilçeye göre sağ ekranda bulunan” Başvurular” kısmından “Kabul” veya “Red” bölümlerinden isim listelerine ulaşabilecek.

TOKİ başvurusu onaylanmayan adaylar 5 iş günü içerisinde bankalardan 5 bin lira başvuru ücretini geri alabilirler. Başvuruları kabul edilen adayların sıra numarası, banka başvuru numarası, başvuru türü, adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ekranda yer alacak.

TOKİ KURAYA KATILACAKLAR İSİM LİSTESİ 2025 İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ BAŞLIYOR

TOKİ 500 bin konut projesi kura çekimleri il il şeklinde olacak şekilde başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kura çekimlerine Adıyaman ilinden başlayacak. Kura çekimi 29 Aralık saat 11.00’da başlayacak. kura çekilişi, noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirlecek. Kura çekimi ekranında asil ve yedek aday olarak seçilen adaylar yer alacak. TOKİ kura sonuçları ise kurayı takip edemeyen adaylar için e-Devlet veya toki.gov.tr adresinden ayrıca duyurulacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLANACAK

TOKİ 500 bin konut kura çekimi canlı yayında, noter huzurunda yapılacak. 500 bin konut kura çekimi canlı yayını TOKİ’nin resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Kura çekimi ekranında banka başvuru numarası, başvuru türü, ad, soyad, T.C kimlik numarası gibi bilgiler yer alacak.

İLK HAFTANIN KURA ÇEKİMİ LİSTESİ BELLİ OLDU

Noter huzurunda yapılacak “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” ile asil ve yedek listeler belirlenecek. Hak sahipliğini belirleyecek kuralar yarın (29 Aralık) Adıyaman’da başlatılacak. 30 Aralık’ta Şırnak ve Hakkari’de, 5 Ocak 2026’da Siirt ve Van’da, 6 Ocak’ta Mardin ve Ağrı’da, 7 Ocak’ta ise Batman’da kura çekimleri yapılacak. TOKİ’nin duyuracağı takvimle kura çekimleri sürecek.

8 MİLYON 840 BİN KİŞİ BAŞVURU YAPTI

Noter huzurunda gerçekleştirilecek “ “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” ile asil ve yedek listeler belirlenecek. Tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli başvuru olarak kabul edildi. En çok başvuru sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’den geldi. En çok başvuru yapılan kategori ise 1 milyon 326 bin ile genç kategorisi oldu.