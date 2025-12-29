Menü Kapat
SON DAKİKA!
Yaşam
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

TOKİ kura sonuçları asil/yedek aday isim listesi 2025 sorgulama ekranı e-Devlet | TOKİ 500 bin konut kura sonucu açıklandı mı?

TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimleri il il devam ediyor. 29 Aralık’ta Adıyaman iliyle başlayan kura çekimi Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman gibi illerle devam edecek. İlk haftanın kura takvimi belli olurken gözler sonuçlara çevrildi. TOKİ sosyal konut projesi başvuruları 10 Kasım-19 Aralık tarihinde başlarken kura çekimleri ise 2 ayda tamamlanacak. Noter huzurunda canlı yayında yapılan kura çekimiyle birlikte asil ve yedek listeler belirlenecek. Kurada, konut sahibi olamayan adaylar 5 (beş) iş günü içerisinde 5 bin lira başvuru ücretini geri alabilecek. Peki TOKİ 500 bin kura sonuçları 2025 isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, e-Devlet TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı (toki.gov.tr)

TOKİ kura sonuçları asil/yedek aday isim listesi 2025 sorgulama ekranı e-Devlet | TOKİ 500 bin konut kura sonucu açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.12.2025
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
saat ikonu 13:50

TOKİ kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. TOKİ kura sonucu görüntüleme ekranı, internet üzerinden erişimi açılacak. TOKİ kurası, şehirlere göre gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları ekranında adayların başvuru sıra numarası, banka numarası, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve çekiliş sıra numarası yer alacak. TOKİ kura sonuçları isim listesinde durumu “ Asil” olarak yer alan adaylar ilk konut sahibi olmaya hak kazanan isimler olacak. “Yedek” durumu gözüken vatandaşlar ise asil adayların belirlenen sürede başvuru yapmaması durumunda asil adayların yerine konut sahibi almaya hak kazanacak. TOKİ kura sonuçları e-Devlet veya toki.gov.tr üzerinden sorgulanabilecek. Peki TOKİ kura sonuçları 2025-2026 açıklandı mı, hangi iller açıklandı? İşte, TOKİ kura sonuçları isim listeleri…

TOKİ KURA SONUÇLARI 2025 İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ 500 bin konut kura çekimleri Adıyaman ilinden başladı. Sabah saat 11.00’da başlayan kura çekimi ilçelere göre devam ediyor.

TOKİ kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar toki.gov.tr adresinden ilan edilecek. Kura çekimi tamamlandıktan sonra hak sahibi olarak belirlenen adaylar, toki.gov.tr adresindeki satış ve kura bölümünden T.C. kimlik numarasıyla birlikte sorgulama yapabilecek.

TOKİ kura sonuçları ekranında adayları üç farklı alternatif sonuç bekleyecek. Asil olarak ifade edilen adaylar, konut sahibi olmaya hak kazanmış olacak.

“Yedek” olarak ifade edilen adaylar ise kura çekimine göre asil adayların başvuru yapmaması durumunda asil adayların yerine konut sahibi olmaya hak kazanacak. Sonuç ekranında asil/yedek olarak yer almayan adaylar ise başvuru ücretlerini geri alabilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI (açıklandığında aktif olacaktır)

TOKİ kura sonuçları asil/yedek aday isim listesi 2025 sorgulama ekranı e-Devlet | TOKİ 500 bin konut kura sonucu açıklandı mı?

VATANDAŞLAR SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Konut kurasında asil olarak belirlenen alıcılar, idarenin tespit edeceği ve ilan edeceği tarihlerde bankalarda sözleşme imzalayacak. Sözleşme imzalanacak banka şubeleri ayrıca duyurulacak. Başvuru kategorisinde göre istenilen ikametgah belgesini, adrese dayalı kayıt sistemine göre başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge teslim edecek.

Emekli kategorisinde veya deprem kategorisinde yer alan projelere başvuru yapanlardan ise geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge veya il nüfusuna kayıtlı olduğunu bildirir belge istenecek.

3 ve daha fazla çocuklu aileler kategorisinde bulunanlar ise Vukuatlı Nüfus kayıt örneği istenecek. Hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını devredemeyeceklerdir.

TOKİ kura sonuçları asil/yedek aday isim listesi 2025 sorgulama ekranı e-Devlet | TOKİ 500 bin konut kura sonucu açıklandı mı?

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR KURA TAKVİMİ BEKLENİYOR

TOKİ kura takvimi, 81 il için yayımlanmadı. Kura çekimi takvimi 8 il için belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde yoğun başvuru olduğu için kura çekiminin Ocak ayında yapılması bekleniyor.

Adıyaman’da başlayan kura çekimi 30 Aralık’ta Şırnak-Hakkari, 5 Ocak’ta Siirt-Van ve 6 Ocak’ta Mardin-Ağrı illerinde devam edecek. 7 Ocak’ta ise Batman ilinde kura çekimleri yapılacak. TOKİ’nin kısa süre içerisinde 81 ili kapsayan kura takvimini yayınlaması bekleniyor.

#Yaşam
