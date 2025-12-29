Menü Kapat
Sıfır otomobil kampanyaları vites artırdı! Faizsiz kredi, takas imkanı, uzun vade seçenekleri marka marka listelendi

Aralık 29, 2025 11:19
1
Sıfır otomobil kampanyaları

Sıfır otomobil kampanyaları vites artırdı. Otomobil piyasasında yıl sonu hareketliliği yaşanırken markalar faizsiz kredi, takas imkanı ve uzun vade seçenekleri ile alıcıya kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İşte yeni yıla yeni aracıyla girmeyi planlayanlar için marka marka sıfır otomobil yılsonu kampanyaları…

2
otomobil

Otomobil almayı planlayanlar elini çabuk tutsun. Zira yıl sonu kampanyaları için son üç güne girildi. Milyonlarca liralık araçlarda yapılan indirimler, hayallerin gerçek olmasını sağlıyor. Özellikle faizsiz kredi, takas imkanı ve uzun vade seçenekleri sıfır otomobil sahibi olmayı kolaylaştırıyor. BU kapsamda marka marka sıfır otomobil yılsonu kampanyalarını A’dan Z’ye bir araya getirdik…

3
Alfa Romeo

SIFIR OTOMOBİL YILSONU KAMPANYALARI 2025

ALFA ROMEO

Alfa Romeo Junior Ibrida'ya özel 121 bin 529 lira takas desteği.

4
Audi

AUDI

Audi A6 e-tron 2 milyon liraya kadar 6 ay vade yüzde 0 kredi, Audi Q4 e-tron ve Q4 Sportback e-tron 1 milyon liraya kadar 6 ay vade yüzde 0 kredi.

5
BMW

BMW

BMW modellerinde 7 milyon liraya kadar 6 ay vadede tüzel kişilere sıfır faizli kredi ve 12-24 ay aralığında yüzde 1,69'la yüzde 2,29 oranında değişen faizlerle krediler.

6
BYD

BYD

BYD Han ve Tang'da ticari müşterilere özel 1 milyon liraya kadar kredi, 12 ay vade ve yüzde 1,99 oranından başlayan kredi seçenekleri, BYD Seal'de ticari müşterilere 650 bin lira, 12 ay vade, yüzde 0,99'dan başlayan kredi, BYD Dolphin'de 300 bin lira, 12 ay vade, yüzde 0 faizle kredi.

7
Chery

CHERY

Chery Tiggo 7 ve Tiggo 8'e ticari müşterilere özel 400 bin liraya kadar 6 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi.

8
Citroen

CITROEN

Citroën Ami modelinde 270 bin lira kredi için 12 ay vade, yüzde 0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası, Yeni Citroën ë-C3 modelinde 150 bin lira kredi için 12 ay vade, yüzde 0 faiz kampanyası, Citroën C4, Elektrikli ë-C4, ve Citroën C4 X modellerinde 150 bin lira kredi için 12 ay vade yüzde 0 faiz ya da nakit indirimi.

9
Dacia

DACIA

Dacia Sandero Stepway ve Jogger'da 150 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0,99 faiz oranı imkanı.

10
Fiat

FIAT

Fiat Grande Panda 280 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 2,99 faizle, Fiat Egea modellerinde 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 1,99 faizle, Yeni Fiat 600'e 200 bin lira kredi, 12 ay taksit, yüzde 0 faiz oranı, Fiat Topolino 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz.

11
Ford

FORD

Ford Puma, Ford Puma Gen-E, Ford Explorer, Ford Capri'de 400 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Ford Focus'ta 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz.

12
Hyundai

HYUNDAI

Hyundai Inster 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 sıfır faiz.

13
Jaecoo

JAECOO

Jaecoo tüzel müşterilere özel 1 milyon liraya kadar, 6 ay vadeli, yüzde 2,42 faiz.

14
Kia

KIA

KIA EV9 tüzel müşterilere özel 600 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle, KIA Stonic 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz.

15
MG

MG

MG7 tüzel kişilere özel 500 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 1,49 faiz.

16
Nissan

NISSAN

Nissan Qashqai ticari müşterilere özel 600 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde faiz, Nissan Juke bireysel müşterilere 240 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, ticari müşterilere 500 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz.

17
Opel

OPEL

Opel Corsa Edition AT8 ve GS donanımlarında 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Opel Corsa Edition MT6 donanımında 150 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Corsa Elektrik 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Opel Frontera 150 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Opel Frontera Elektrik 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Opel Mokka 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Opel Astra 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Opel Astra Elektrik 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Opel Grandland 400 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz.

18
Peugeot

PEUGEOT

Peugeot'tan 6-12 ay vadede 700 bin liraya kadar yüzde 0-0,49 oranında faiz oranlarıyla kredi.

19
Renault

RENAULT

Renault Duster 200 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, Renault 5 E-Tech 600 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz oranı, Renault Megane E-Tech 600 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz.

20
Seat

SEAT

Seat Ibiza ve Arona'da 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz.

21
Skoda

SKODA

Skoda SuperB tüzel müşterilere özel 500 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, Skoda Karoq 500 bin lira kredi, 6 ay vade ve yüzde 0 faiz.

22
Ssangyong

SSANGYONG

Ssangyong modelleri 500 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz.

23
Suzuki

SUZUKI

Suzuki S-Cross 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz.

24
Togg

TOGG

Togg T10F V1-V2 1 milyon liraya kadar 12 ay vade, yüzde 0faiz oranı, Togg T10X V2 800 bin liraya kadar yüzde 0 faiz, 12 ay vade.

