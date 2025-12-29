Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Fuat İğci

Yılbaşında emeklilere ikramiye verilecek mi, ne kadar olacak? 2026 4A, 4B, 4C emekli ikramiyesi ödeme takvimi

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde her yıl emeklilere ikramiye ödemesi yapılıyor. 15 milyon emekli maaş zammı için Ocak ayına kilitlenirken ek olarak ikramiye ödemesi olup olmayacağını gündemine aldı. SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklileri şimdiden yüzde 11,21 oranında zam almayı garantiledi. Memur emeklileri ise (4C) toplu sözleşmeyle birlikte 5 aylık veriye göre yüzde 17,55 zam alacak. Geçtiğimiz dini bayramlar öncesinde emeklilere 4 bin liralık ikramiye ödemesi yapılmıştı. Sosyal medyada ortaya atılan bazı iddiaların ardından emekliler, yılbaşında ikramiye ödemesine odaklandı. Peki Emeklilere yılbaşında ikramiye verilecek mi, ne kadar olacak? İşte, emekli yılbaşı ikramiyesiyle ilgili son durum…

Yılbaşında emeklilere ikramiye verilecek mi, ne kadar olacak? 2026 4A, 4B, 4C emekli ikramiyesi ödeme takvimi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.12.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
saat ikonu 11:26

Yeni yıla kısa bir zaman kala emeklilere yılbaşı ikramiyesi, tartışmaları gündem oldu. Özellikle sosyal medya başta olmak üzere bazı kaynaklarda emeklilere yılbaşı ikramiyesi ödemesi yapılacağı iddia edildi. Bu gelişme SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini heyecanlandırdı. 2025 yılında Mart ayı sonunda emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi 4 bin lira ödendi. Kurban Bayramı’nın idrak edildiği Haziran ayında da benzer şekilde 4 bin liralık ikramiye yatırıldı. Emeklilerin hesaplarına bu yıl toplam 8 bin lira ikramiye ödemesi yapıldı. Peki Emeklilere yılbaşı ikramiyesi yatacak mı? İşte, emekliye yılbaşı ikramiyesinde son durum…

EMEKLİLERE YILBAŞINDA İKRAMİYE VAR MI?

Özellikle yılbaşına kısa bir zaman kala sosyal medya ve bazı asılsız kaynaklarda emeklilere yılbaşı ikramiyesi ödemesi yapılacağı iddiası ortaya atıldı. Kaynaksız olarak ortaya atılan bu iddialar gerçeği yansıtmıyor.

Her yılbaşında ortaya çıkan “Emeklilere yılbaşı ikramiyesi başvurusu” adı altında açılan sayfalar, dolandırıcılar tarafından yöneltiliyor. Başvuru ekranı yöntemiyle kişisel bilgiler, banka hesap bilgileri vb. talep edilen siteler “e-Devlet İnternet İhbar Başvurusu” yapılarak şikayet edilebilir.

Yılbaşında emeklilere ikramiye verilecek mi, ne kadar olacak? 2026 4A, 4B, 4C emekli ikramiyesi ödeme takvimi

DİNİ BAYRAM ÖNCESİNDE ÖDENMEYE DEVAM EDECEK

Emekliler her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi alıyor. Emeklilerin yanı sıra yaşlılık maaşı alanlar, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara bayram ikramiyesi ödeniyor.

Benzer şekilde şampiyon sporcular, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ise dul ve yetim maaşı alanlara (hisse oranına göre) ödeme yapılır.

2026 YILI İKRAMİYE ÖDEME GÜNLERİ AYRICA DUYURULACAK

2026 yılında dini günler takvimi belli oldu. Emeklilere bayram ikramiyesi, 4 bin lira olarak belirlenmişti. Bu yıl ise ikramiyelerin zamlanması bekleniyor. 2026 yılında Ramazan Bayramı Mart ayında idrak edilirken Kurban Bayramı ise Mayıs ayı sonuna denk geliyor. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri, genellikle bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılıyor.

Yılbaşında emeklilere ikramiye verilecek mi, ne kadar olacak? 2026 4A, 4B, 4C emekli ikramiyesi ödeme takvimi

2026 yılında 9-13 Mart tarihleri arasında Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 18-22 Mayıs tarihlerinde yatırılması bekleniyor. 4 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyeleri %30 zamlanması durumunda 1.200 lira, %40 zamlanması durumunda 1.600 lira ve %50 zamlanması durumunda ise 2.000 lira artacak.

#Ekonomi
