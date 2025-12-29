Leva gidiyor, Euro geliyor: Uzman isimden panik satışı uyarısı!

Yerlioğlu, bölgedeki müesselerin de leva alımına devam ettiğini aktararak "Bir paranın tedavülden kalkmış olması, alınmayacağı anlamına gelmiyor. Belki 5-10 sene daha bu para Bulgaristan Merkez Bankası tarafından alınacaktır." diye konuştu.

AB avroya geçtiğinde de birçok paranın tedavülden kalktığını anımsatan Yerlioğlu, "Buna Alman markları bir örnektir. Almanya o parayı 15-20 sene boyunca almaya devam etti. En son merhalede alınan paralar ülkesine geri gönderiliyor yani yine de dolaşımı oluyor. Tamamen bir anda para sıfır olmuyor." değerlendirmesini yaptı.