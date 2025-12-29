Menü Kapat
Leva gidiyor, Euro geliyor: Uzman isimden panik satışı uyarısı!

Aralık 29, 2025 10:37
1
Bulgar levası

Yaklaşık 145 yıllık Bulgar levası, Bulgaristan'ın gelecek yıl Avro Bölgesi'ne girmesiyle yerini Euro'ya bırakacak. İlk kez 1881 yılında basılan ve dolaşıma sokulan Bulgar levası, 1 Ocak 2026'dan itibaren resmi para birimi olmaktan çıkacak.

2
bulgar levası

Bulgaristan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği kapsamında bölgenin ortak para birimi olan avroya geçişi 1 Ocak 2026'da başlayacak. Böylelikle, ülkede yerel para birimi olan Bulgaristan levasının kullanımı son bulacak ve avro kullanılmaya başlanacak.

Bulgaristan, avroya geçtiğinde, bir ay boyunca ülkede hem leva hem de avro tedavülde olacak. Bu sürenin sonunda levanın kullanımı sona erecek ancak vatandaşlar, ellerindeki levaları belirlenen sabit kur üzerinden süre sınırlaması olmadan avroya çevirebilecek.
 

3
bulgar levası Euro

Temmuz ayında AB üyesi ülkelerin, Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'da avro para birimine geçişini onaylaması, ülkede olumlu karşılanmıştı. Başbakan Rosen Jelyazkov, basına yaptığı açıklamada, "Başardık, Bulgaristan, 1 Ocak 2026’dan itibaren avroya geçecek. Bu başarıya katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Bulgaristan Maliye Bakanı Temenujka Petkova ise Avro Bölgesi’ne geçilmesinin ardından 1 avronun değerinin 1,95583 leva olacağını ve bu oranın sabit tutulacağını açıklamıştı.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da 2 Ocak'tan itibaren alım-satıma konu yapılan döviz kurları arasından Bulgar levasını çıkaracak.

 

4
Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği

1 OCAK KRİTİK TARİH Mİ?

Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Başkanı Serdar Yerlioğlu, Bulgar levasının alım-satımının yapıldığını, buna karşın döviz değişim oranlarının eskisi kadar iyi olmadığını söyledi.

 

5
bulgar levası

Yerlioğlu, bu gelişmelerle levanın avro karşısında değer kaybettiğini belirterek avroya geçiş sürecinin resmileşmeden önce 1 avronun 1,97 levaya denk geldiğini ifade etti.

Takip eden süreçte ise piyasada leva arzının yükseldiğine işaret eden Yerlioğlu, 1 avronun leva karşısında değerlendiğini belirtti.
 

6
Bulgar levası

Yerlioğlu, şunları kaydetti: "1 Euro serbest piyasada 2,02-2,05 leva seviyelerini gördü. Leva biraz düşük alınmaya başlandı. Bunun sebebi, vatandaşların elindeki levayı çıkarıyor olması. Dolayısıyla fiyatta düşüş var ama alım satımı devam ediyor. Orada bir sorun yok. Sadece vatandaşların elindeki levayı panikle satmasına gerek yok. 1 Ocak itibarıyla Bulgar levası tamamen geçersiz olmayacak. Alımı devam edecektir. Bir para tedavülden hemen kalkmaz."
 

7
euro

TÜYEMDER Başkanı Yerlioğlu, Bulgaristan'da avroya geçildikten sonra da döviz müesseselerinden para bozdurulabileceğini vurgulayarak "Kapalıçarşı'da karışık para dediğimiz, dolaşımı daha az olan paraların alım satımı yine devam edecektir." dedi.

Özellikle Edirne gibi bölgelere daha çok leva girişinin olduğunu ifade eden Yerlioğlu, son zamanlarda bölgeye leva yerine avro girişinin arttığını söyledi.
 

8
leva euro

Yerlioğlu, bölgedeki müesselerin de leva alımına devam ettiğini aktararak "Bir paranın tedavülden kalkmış olması, alınmayacağı anlamına gelmiyor. Belki 5-10 sene daha bu para Bulgaristan Merkez Bankası tarafından alınacaktır." diye konuştu.

AB avroya geçtiğinde de birçok paranın tedavülden kalktığını anımsatan Yerlioğlu, "Buna Alman markları bir örnektir. Almanya o parayı 15-20 sene boyunca almaya devam etti. En son merhalede alınan paralar ülkesine geri gönderiliyor yani yine de dolaşımı oluyor. Tamamen bir anda para sıfır olmuyor." değerlendirmesini yaptı.

