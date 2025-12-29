Elon Musk’tan kritik Tesla kararı: Vizyonu değiştirdi

“MASTER PLAN” TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

Bu çıkışın, Tesla’nın bu yıl yayımlanan dördüncü “master plan” belgesine gönderme olduğu düşünülüyor. Söz konusu belgede “sürdürülebilir bolluk” ifadesi sıkça geçiyor ancak ne anlama geldiği net biçimde tanımlanmıyordu. Metinde, şirketin üretim gücü ile otonom teknolojilerini birleştirerek küresel refahı artırmayı hedeflediği söyleniyor ama detaylar… işte orası biraz muğlak.

Belge yayımlandığında da benzer eleştiriler gelmişti. YouTuber Dave Lee, planın daha somut olması gerektiğini yazmış, Musk da “Haklısın, daha fazla detay ekleyeceğim” diye cevap vermişti. Şimdi “sürdürülebilir” kelimesinin yerine “muhteşem” gelmesi, bu eleştirileri dindirmiş görünmüyor.