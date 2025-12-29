Menü Kapat
TGRT Haber
Devletten 93 bin 618 lira almak için son 3 gün! Kritik nakit ödeme detayı

Aralık 29, 2025 10:35

Aralık 29, 2025 10:35
1
Devletten 93 bin 618 lira almak için son 3 gün! Kritik nakit ödeme detayı

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkısından tam anlamıyla yararlanmak isteyenler için kritik bir eşik yaklaşıyor. Sisteme düzenli ödeme yapan milyonlarca kişi, farkında olmadan önemli bir avantajı kaçırma riskiyle karşı karşıya.

Devletin sunduğu katkı payı cazip görünse de, bu destek sınırsız değil ve belirli kurallara bağlı. İşte devlet desteğindeki kritik eşik ve tutarlarla ilgili tüm detaylar... 

2
BES ödeme

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girmiş ya da girmeyi düşünenler için her yıl gibi 2025 yılı da fırsat sunuyor. Aralık ayı sonuna ödeme yapılması halinde bireysel emeklilikte devlet katkısının en üst limitini hak ediyorsunuz.

3
Devletten 93 bin 618 lira almak için son 3 gün! Kritik nakit ödeme detayı

YÜZDE 30 SINIRI 

Bireysel emekliliği cazip ve özendirici kılmak için devlet, yatırılan her birikime yüzde 30 oranında destek yapıyor. Örnek vermek gerekirse bin liralık katkı payı yatırıldığında devlet 300 lira ek katkı payı veriyor ve bin liranız bin 300 lira oluyor.

Katkı payı ödemesi de sınırsız değil. Bu tutar yapılan düzenlemelerle yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30'u kadar sınırlı. 

4
Devletten 93 bin 618 lira almak için son 3 gün! Kritik nakit ödeme detayı

93 BİN 618 TL 

2025 yılında uygulanan brüt asgari ücret 26 bin 5 lira olduğundan 12 ay boyunca toplamda 312 bin 60 lira ödeme yapıldıysa alınacak en yüksek devlet katkısı 93 bin 618 lira oluyor.

Her ay 26 bin 5 lira bireysel emeklilik ödemesi yapan kişiler yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30'u olan 93 bin 618 lirayı hak etmiş oluyor.

5
bireysel emeklilik

NTV'de yer alan habere göre; Bireysel emekliliğiniz varsa ve ödemeleriniz 93 bin 618 liralık katkı payını tamamlamaya yetmediyse tamamlayacak kadar tutarı ödeyerek devlet katkısını hak edebilirsiniz. BES'iniz yoksa, hemen BES yaparak 312 bin 60 lira yatırarak 93 bin 618 liralık devlet katkısını hak edebiliyorsunuz.

6
Devletten 93 bin 618 lira almak için son 3 gün! Kritik nakit ödeme detayı

BES'i aile fertleri için de yaptırabiliyorsunuz. 3 kişilik bir ailede toplam BES devlet katkısı en üstten ödeme yapılması halinde 280 bin 854 lira oluyor.

7
Devletten 93 bin 618 lira almak için son 3 gün! Kritik nakit ödeme detayı

Ödeme imkanınız kısıtlıysa tamamını yatırıp 93 bin 618 lirayı hak etme dışında örneğin 100 bin lira yatırarak 30 bin lira katkıyı elde edebiliyorsunuz.

8
Devletten 93 bin 618 lira almak için son 3 gün! Kritik nakit ödeme detayı

NAKİT ÖDEME KRİTİK ÖNEMDE 

BES ödemelerinizi nakit yapıyorsanız katkı payını almakta sorun yaşamıyorsunuz. Yılın son günlerine yaklaşıldığından dolayı kredi kartıyla BES ödemelerinizi yaparsanız valör süresinden dolayı paranın sisteme geçişi geç olacağından katkı payından yararlanamayabilirsiniz. Bu nedenle nakit ödeme yapanlar katkı avantajından yararlanacak.

