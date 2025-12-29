Devletten 93 bin 618 lira almak için son 3 gün! Kritik nakit ödeme detayı

YÜZDE 30 SINIRI

Bireysel emekliliği cazip ve özendirici kılmak için devlet, yatırılan her birikime yüzde 30 oranında destek yapıyor. Örnek vermek gerekirse bin liralık katkı payı yatırıldığında devlet 300 lira ek katkı payı veriyor ve bin liranız bin 300 lira oluyor.

Katkı payı ödemesi de sınırsız değil. Bu tutar yapılan düzenlemelerle yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30'u kadar sınırlı.