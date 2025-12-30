Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Diyarbakır yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Diyarbakır Valiliği kar tatili açıklaması yaptı

Diyarbakır okullar tatil mi 31 Aralık Çarşamba günü için Diyarbakır Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi. Diyarbakır’da 31 Aralık 2025 Çarşamba günü için eğitim-öğretim takvimi, hava koşullarına ilişkin resmi değerlendirmeler doğrultusunda yeniden gündeme geldi. Meteorolojik uyarılar, kar yağışı ve sıcaklık düşüşleri nedeniyle kent genelinde alınan tedbirler, öğrenciler, veliler ve eğitimciler tarafından yakından takip edildi. Valilik tarafından yapılan resmi duyuru ile birlikte eğitim kurumlarına ilişkin karar netlik kazandı. İşte Diyarbakır’da 31 Aralık Çarşamba günü okulların durumu ve alınan kararın ayrıntıları.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Diyarbakır yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Diyarbakır Valiliği kar tatili açıklaması yaptı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 19:24
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
saat ikonu 19:26

Diyarbakır’da etkisini artırması beklenen kış koşulları nedeniyle eğitim faaliyetlerine ilişkin yeni bir karar alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, il genelini kapsayan uygulamanın detaylarına yer verildi.

Diyarbakır yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Diyarbakır Valiliği kar tatili açıklaması yaptı

DİYARBAKIR OKULLAR TATİL Mİ 31 ARALIK?

Diyarbakır Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda 31 Aralık 2025 Çarşamba günü için il genelinde eğitime ara verildiğini resmi olarak duyurdu. Açıklamaya göre merkez ve tüm ilçelerde bulunan resmi ve özel eğitim kurumlarında, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ile birlikte kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim faaliyetleri 1 gün süreyle durduruldu. Karar, sabah saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı ihtimali dikkate alınarak alındı.

Diyarbakır yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Diyarbakır Valiliği kar tatili açıklaması yaptı

Valilik duyurusunda, hava sıcaklıklarında yaşanacak belirgin düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının beklendiği aktarıldı. Ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar ve olumsuz hava koşullarının oluşturabileceği riskler göz önünde bulundurularak, eğitim kurumları için il genelinde tek tip uygulamaya gidildi.

Diyarbakır yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Diyarbakır Valiliği kar tatili açıklaması yaptı

DİYARBAKIR'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

31 Aralık Çarşamba günü için alınan tatil kararı, Diyarbakır Valiliği tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamada, il genelindeki tüm eğitim kurumlarının kapsama dahil edildiği belirtildi. Böylece merkez ilçelerle birlikte kırsal ilçelerde de eğitim-öğretime ara verilmiş oldu.

Diyarbakır yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Diyarbakır Valiliği kar tatili açıklaması yaptı

Aynı açıklamada kamu personeline ilişkin düzenlemelere de yer verildi. Buna göre, engelli ve hamile kamu çalışanları 31 Aralık 2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacak. Kararın, önceki günlerde, 30 Aralık dahil olmak üzere benzer gerekçelerle alınan tatil uygulamalarının ardından devam eden hava koşulları nedeniyle uzatıldığı bildirildi.

Diyarbakır yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Diyarbakır Valiliği kar tatili açıklaması yaptı

31 ARALIK DİYARBAKIR HAVA DURUMU

Meteorolojik tahminlere göre 31 Aralık 2025 Çarşamba günü Diyarbakır genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren etkili olması öngörülen kar yağışının yer yer kuvvetli şekilde görüleceği, bununla birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş yaşanacağı belirtildi.

Tahminlerde, gün içerisinde en yüksek sıcaklığın -1 derece civarında olacağı, gece ve sabah saatlerinde ise sıcaklıkların -6 ila -12 derece aralığına kadar düşeceği ifade edildi. Kuvvetli buzlanma ve don olaylarının ulaşımı olumsuz etkileyebileceği, rüzgarın ise kuzeybatı yönünden hafif ve orta şiddette eseceği bilgisi paylaşıldı.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.