Diyarbakır yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Diyarbakır Valiliği kar tatili açıklaması yaptı

Diyarbakır’da etkisini artırması beklenen kış koşulları nedeniyle eğitim faaliyetlerine ilişkin yeni bir karar alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, il genelini kapsayan uygulamanın detaylarına yer verildi.

DİYARBAKIR OKULLAR TATİL Mİ 31 ARALIK?

Diyarbakır Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda 31 Aralık 2025 Çarşamba günü için il genelinde eğitime ara verildiğini resmi olarak duyurdu. Açıklamaya göre merkez ve tüm ilçelerde bulunan resmi ve özel eğitim kurumlarında, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ile birlikte kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim faaliyetleri 1 gün süreyle durduruldu. Karar, sabah saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı ihtimali dikkate alınarak alındı.

Valilik duyurusunda, hava sıcaklıklarında yaşanacak belirgin düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının beklendiği aktarıldı. Ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar ve olumsuz hava koşullarının oluşturabileceği riskler göz önünde bulundurularak, eğitim kurumları için il genelinde tek tip uygulamaya gidildi.

DİYARBAKIR'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

31 Aralık Çarşamba günü için alınan tatil kararı, Diyarbakır Valiliği tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamada, il genelindeki tüm eğitim kurumlarının kapsama dahil edildiği belirtildi. Böylece merkez ilçelerle birlikte kırsal ilçelerde de eğitim-öğretime ara verilmiş oldu.

Aynı açıklamada kamu personeline ilişkin düzenlemelere de yer verildi. Buna göre, engelli ve hamile kamu çalışanları 31 Aralık 2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacak. Kararın, önceki günlerde, 30 Aralık dahil olmak üzere benzer gerekçelerle alınan tatil uygulamalarının ardından devam eden hava koşulları nedeniyle uzatıldığı bildirildi.

31 ARALIK DİYARBAKIR HAVA DURUMU

Meteorolojik tahminlere göre 31 Aralık 2025 Çarşamba günü Diyarbakır genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren etkili olması öngörülen kar yağışının yer yer kuvvetli şekilde görüleceği, bununla birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş yaşanacağı belirtildi.

Tahminlerde, gün içerisinde en yüksek sıcaklığın -1 derece civarında olacağı, gece ve sabah saatlerinde ise sıcaklıkların -6 ila -12 derece aralığına kadar düşeceği ifade edildi. Kuvvetli buzlanma ve don olaylarının ulaşımı olumsuz etkileyebileceği, rüzgarın ise kuzeybatı yönünden hafif ve orta şiddette eseceği bilgisi paylaşıldı.