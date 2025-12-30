Uganda Nijerya CANLI nereden izlenir? Osimhen maç kadrosu 11’inde!

Afrika Uluslar Kupası’nda C Grubu’nda son hafta maçları oynanıyor. Uganda ile Nijerya arasında oynanacak karşılaşma, bu akşam Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak.

Uganda ile Nijerya arasında oynanacak 2025 Afrika Uluslar Kupası C Grubu son maçının canlı yayını EXXEN üzerinden yapılacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, EXXEN platformu aracılığıyla mücadeleyi internet üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

EXXEN kullanıcıları, Uganda Nijerya maçını canlı yayın akışı üzerinden takip edebilecek. Yayın, platformun abonelik sistemi kapsamında sunulacak ve maç saati itibarıyla erişime açılacak.

Uganda Nijerya karşılaşması, Türkiye’de EXXEN ekranlarından izlenebilecek. Dijital yayın platformu üzerinden yapılan yayın sayesinde karşılaşma, televizyon yayınına ek olarak internet bağlantısı olan cihazlardan da takip edilebilecek.

Maçı izlemek isteyen kullanıcıların, EXXEN üyeliği ile platforma giriş yapması yeterli olacak. Yayın, maçın başlama saati olan 19.00 itibarıyla aktif hale gelecek.

Uganda ile Nijerya arasındaki mücadele Türkiye’de EXXEN tarafından yayınlanacak. Karşılaşma, uydu veya karasal yayın üzerinden değil, dijital yayın platformu aracılığıyla futbolseverlerle buluşacak. EXXEN üzerinden yapılacak canlı yayın, Afrika Uluslar Kupası kapsamındaki karşılaşmalar arasında yer alıyor. Yayın bilgileri maç öncesinde platform üzerinden erişime açık durumda.

Uganda Nijerya maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Andorra: beIN Sports 3

beIN Sports 3 Brezilya: BandSports

BandSports Meksika: Claro Sports

Uganda Milli Futbol Takımı ile Nijerya Milli Takımı arasındaki karşılaşma, Türkiye’de EXXEN üzerinden izlenebilecek. Yurt dışında ise bazı ülkelerde açık kanallar aracılığıyla canlı yayın yapılacak. Karşılaşma, Fas’ın Fez kentindeki Complexe Sportif de Fes Stadyumu’nda oynanacak ve Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak. Yayınlar, maç saatine kısa süre kala aktif hale gelecek.