Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Uganda Nijerya CANLI nereden izlenir? Osimhen maç kadrosu 11’inde!

Uganda Nijerya maçı hangi kanalda canlı yayın ile ekranlara geliyor belli oldu. Uganda - Nijerya maç kadrosu açıklandı. 2025 Afrika Uluslar Kupası C Grubu’nun son maçında Uganda ile Nijerya bu akşam karşı karşıya geliyor. Fas’ın Fez kentindeki Complexe Sportif de Fes Stadyumu’nda oynanacak mücadele, gruptaki sıralamayı kesinleştirecek karşılaşmalar arasında yer alıyor. İşte Uganda Nijerya canlı yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uganda Nijerya CANLI nereden izlenir? Osimhen maç kadrosu 11’inde!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 18:12
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
saat ikonu 18:14

Afrika Uluslar Kupası’nda C Grubu’nda son hafta maçları oynanıyor. Uganda ile Nijerya arasında oynanacak karşılaşma, bu akşam Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak.

Uganda Nijerya CANLI nereden izlenir? Osimhen maç kadrosu 11’inde!

UGANDA NİJERYA CANLI İZLE

Uganda ile Nijerya arasında oynanacak 2025 Afrika Uluslar Kupası C Grubu son maçının canlı yayını EXXEN üzerinden yapılacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, EXXEN platformu aracılığıyla mücadeleyi internet üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

EXXEN kullanıcıları, Uganda Nijerya maçını canlı yayın akışı üzerinden takip edebilecek. Yayın, platformun abonelik sistemi kapsamında sunulacak ve maç saati itibarıyla erişime açılacak.

Uganda Nijerya CANLI nereden izlenir? Osimhen maç kadrosu 11’inde!

UGANDA - NİJERYA NEREDE İZLENİR?

Uganda Nijerya karşılaşması, Türkiye’de EXXEN ekranlarından izlenebilecek. Dijital yayın platformu üzerinden yapılan yayın sayesinde karşılaşma, televizyon yayınına ek olarak internet bağlantısı olan cihazlardan da takip edilebilecek.

Maçı izlemek isteyen kullanıcıların, EXXEN üyeliği ile platforma giriş yapması yeterli olacak. Yayın, maçın başlama saati olan 19.00 itibarıyla aktif hale gelecek.

Uganda Nijerya CANLI nereden izlenir? Osimhen maç kadrosu 11’inde!

UGANDA NİJERYA HANGİ KANALDA?

Uganda ile Nijerya arasındaki mücadele Türkiye’de EXXEN tarafından yayınlanacak. Karşılaşma, uydu veya karasal yayın üzerinden değil, dijital yayın platformu aracılığıyla futbolseverlerle buluşacak. EXXEN üzerinden yapılacak canlı yayın, Afrika Uluslar Kupası kapsamındaki karşılaşmalar arasında yer alıyor. Yayın bilgileri maç öncesinde platform üzerinden erişime açık durumda.

Uganda Nijerya CANLI nereden izlenir? Osimhen maç kadrosu 11’inde!

Uganda Nijerya maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

  • Andorra: beIN Sports 3
  • Brezilya: BandSports
  • Meksika: Claro Sports
Uganda Nijerya CANLI nereden izlenir? Osimhen maç kadrosu 11’inde!

UGANDA MİLLİ FUTBOL TAKIMI - NİJERYA MİLLİ TAKIMI NEREDE İZLENİR?

Uganda Milli Futbol Takımı ile Nijerya Milli Takımı arasındaki karşılaşma, Türkiye’de EXXEN üzerinden izlenebilecek. Yurt dışında ise bazı ülkelerde açık kanallar aracılığıyla canlı yayın yapılacak. Karşılaşma, Fas’ın Fez kentindeki Complexe Sportif de Fes Stadyumu’nda oynanacak ve Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak. Yayınlar, maç saatine kısa süre kala aktif hale gelecek.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.