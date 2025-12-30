Menü Kapat
Kayseri okullar tatil mi? 31 Aralık Kayseri okulların kar tatil durumu!

Kayseri okullar tatil mi 31 Aralık Çarşamba günü için Kayseri Valiliği kar tatili açıklaması son dakika kar tatili haberleri ile takip ediliyor. Kayseri’de 31 Aralık 2025 Çarşamba günü için eğitim-öğretimle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Kent genelinde yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle okul tatili ihtimali gündeme gelse de, günün ilerleyen saatlerine kadar resmi kaynaklardan yapılmış bir duyuru bulunmuyor. Valiliğin hava koşullarını dikkate alarak değerlendirmelerini sürdürdüğü, kararın gece ya da sabah saatlerinde netlik kazanabileceği belirtiliyor. İşte Kayseri okulların tatili olup olmadığı ile ilgili son durum…

Kayseri okullar tatil mi? 31 Aralık Kayseri okulların kar tatil durumu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 18:46
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
saat ikonu 18:48

Kayseri’de yılın son günü için okulların durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Hava koşullarının etkili olması beklenirken, eğitimle ilgili süreçler resmi açıklamalara göre şekilleniyor.

Kayseri okullar tatil mi? 31 Aralık Kayseri okulların kar tatil durumu!

KAYSERİ OKULLAR TATİL Mİ 31 ARALIK?

Kayseri’de 31 Aralık 2025 Çarşamba günü için mevcut durumda eğitime ara verildiğine dair Valilikten ya da diğer resmi kurumlardan herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle kent genelinde tüm resmi ve özel okullarda eğitim-öğretimin normal takvimine uygun şekilde sürmesi bekleniyor. Gün içinde sosyal medyada ve çeşitli platformlarda tatil ihtimaline dair paylaşımlar yer alsa da bu paylaşımlar resmi nitelik taşımıyor. Gelişmeler oldukça haberimiz detaylarından takip edebilirsiniz.

Kayseri okullar tatil mi? 31 Aralık Kayseri okulların kar tatil durumu!

Özellikle kar yağışının etkili olacağı yönündeki hava tahminleri, okul tatili ihtimalini gündemde tutuyor. Ancak Kayseri, kar nedeniyle eğitime ara verilen Bitlis, Elazığ ve Batman gibi iller arasında yer almıyor. Valilik tarafından alınacak olası bir kararın, önceki örneklerde olduğu gibi gece geç saatlerde ya da sabahın erken saatlerinde kamuoyuna duyurulabileceği bekleniyor.

Kayseri okullar tatil mi? 31 Aralık Kayseri okulların kar tatil durumu!

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Kayseri Valiliği’nden 31 Aralık Çarşamba günü için son dakika olarak paylaşılan bir tatil kararı bulunmuyor. Eğitim kurumları için herhangi bir resmi duyuru yapılmadığı için son bilgilere göre eğitim ve öğretim yarın kaldığı yerden devam edecek. Yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamalar, yalnızca resmi kanallar üzerinden ilan edilmektedir.

Kayseri okullar tatil mi? 31 Aralık Kayseri okulların kar tatil durumu!

Özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don riskinin artması durumunda yeni bir değerlendirme yapılabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle velilerin ve öğrencilerin, güncel bilgileri Kayseri Valiliği’nin resmi internet sitesi kayseri.gov.tr ile sosyal medya hesapları üzerinden takip etmekteler.

Kayseri okullar tatil mi? 31 Aralık Kayseri okulların kar tatil durumu!

31 ARALIK KAYSERİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kayseri’de 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava çok bulutlu ve kar yağışlı olacak. Gün içerisinde sıcaklığın en yüksek 2 derece civarında, en düşük ise -4 derece seviyelerine kadar düşmesi bekleniyor. Kar yağışının sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi ve gün boyu aralıklarla sürmesi öngörülüyor.

Özellikle Develi, Yahyalı, Sarız, Talas ve Hacılar gibi yüksek kesimlerde kar yağışının yer yer kuvvetli olabileceği bildiriliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don riskinin yüksek olması nedeniyle ulaşımda ve günlük yaşamda dikkatli olunması gerektiği aktarılıyor. Akşam saatlerine doğru kar yağışının etkisinin azalması bekleniyor.

