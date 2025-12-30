Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye Somali'de uzay limanı kurup sondaj yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin filosuna 2 geminin daha eklendiğini belirterek birisinin Somali açıklarında görev alacağını duyurdu. Erdoğan ayrıca Somali'de bir uzay limanı kuracaklarını açıkladı. İsrail'in Somaliland'ı tanımasına da tepki gösteren Erdoğan, "Karar gayrimeşrudur." dedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 18:41
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
saat ikonu 19:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.

Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'u, resmî törenle karşıladı. Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki lider, heyetler arası toplantıya başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye Somali'de uzay limanı kurup sondaj yapacak

Heyetler arası görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'nin teröre karşı mücadelesinde Türkiye'nin destek olduğunu ve bu desteğin süreceği mesajı verdi. Erdoğan ayrıca bir Türk sondaj gemisinin Somali'de faaliyet yürüteceğini ve ülkede bir uzay limanı kurulacağını da duyurdu.

SONDAJ FİLOSUNA DAHİL OLAN GEMİLERDEN BİRİ SOMALİ'DE FAALİYETE GEÇECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Somali'nin terörle mücadelesinde desteğimizi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Somali'nin yeniden ayağa kalkmasını istemeyenlerin çeşitli sabotajlarına rağmen, Somali'de güvenlik açısından ciddi bir iyileşme sağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye Somali'de uzay limanı kurup sondaj yapacak

2026 yılında sondaj faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. Bu faaliyetlerimiz Somali halkının refahına önemli katkılar yapacaktır. Türkiye olarak filomuza yeni derin deniz sondaj gemisi dahil etmiş bulunuyoruz.

İsimleri Çağrı Bey ve Yıldırım. Bir tanesi Somali açıklarında diğeri ise Karadeniz'de görev yapacak. Hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Dünyanın 4. filosuna sahip olmuş bulunuyoruz. Somali ile balıkçılık alanında iş birliğimiz yeni boyut kazandı.

"SOMALİ'DE UZAY LİMANI KURACAĞIZ"

Somali Cumhuriyeti ile tarihi bir iş birliğini uzay alanında hayata geçireceğiz. Somali'de bir uzay limanı kurmayı öngörüyoruz. 3 fazdan ulaşacak projeyi Türkiye Uzay Ajansı ile gerçekleştireceğiz. Tüm projeleri hayata geçirirken Kızılay, AFAD ve TİKA başta olmak üzere ilgili kuruluşlarımızla Somali'ye destek olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye Somali'de uzay limanı kurup sondaj yapacak

İSRAİL'E SOMALILAND TEPKİSİ: TANIMA KARARI GAYRİMEŞRUDUR

Somali'nin birlik ve muhafazası bizim için önemlidir. Elinde 71 bin Filistinli kardeşimizin kanı olan Netanyahu hükümeti şimdi de Afrika'yı istikrarsızlaştırmak istemektedir. ABD Başkanı Trump'ın konuya dair ilk beyanatı da gayet anlamlıydı.

İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayrimeşrudur ve kabul edilemez. Somaliland bölgesinin geleceğine dair kararlar Somalililerin iradesini karşılayacak şekilde alınmalıdır. Somalili kardeşlerimizin birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerine inanıyoruz."

