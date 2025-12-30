EGM sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı mı son gün ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan sıralaması esas alınmak suretiyle Emniyet Teşkilatına (Ankara 300, İstanbul 150, İzmir 50) toplam 500 Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) ünvanında personel alımı yapıyor.

EGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

29 Aralık'ta başlayan başvuru dönemi 2 Ocak 2026 tarihinde tamamlanacak.

Başvuruların, 2 Ocak 2026 günü saat 23.59’a kadar bitirilmiş olması gerekiyor.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresinden gerçekleştirebilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.