Gece yarısı aniden ortaya çıktı, patlama sesiyle paniğe yol açtı!

Avusturalya'ya bağlı Victoria eyaletinde, gece saatlerinde gökyüzünde bir meteor görüldü. Hemen ardından duyulan patlama sesi ise bölge halkında paniğe yol açtı.

ARAÇ KAMERALARINA BİLE YANSIDI

Victoria'nın doğusundan Melbourne, Ballarat ve Bendigo'ya kadar meteor gördüklerini bildiren bölge halkı daha sonra patlama sesi duyduklarını söyledi. Güvenlik ve araç kameralarına yansıyan görüntülerde, meteor oldukça net bir şekilde görülüyor.

"ÇOK SAYIDA İHBAR ALDIK"

Avustralya hükümetinin deprem izleme kurumu Geoscience Australia tarafından yapılan açıklamada, meteorun geçişi sırasında çok sayıda sarsıntı ihbarı yapıldığı ancak herhangi bir sismik olayın olmadığı ifade edildi.