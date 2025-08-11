Menü Kapat
30°
 | Berrak Arıcan

Filipinler'e ait gemi ortalığı karıştırdı, Çin gemileri çarpıştı

Çin Sahil Güvenliği ve Çin Ordusu'na ait iki gemi çarpıştı. Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşanan olayda Çin Sahil Güvenliğine ait olan 3104 gemisi ciddi hasar aldı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 14:48
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 14:50

Haber Ajansına (PNA) göre, Sahil Güvenliğine ait 3104 gemisi, ani bir manevra sonucu Çin Ordusu'na ait 164 numaralı gemiyle çarpıştı. Çarpışmanın ardından Çin Sahil Güvenliğine ait 3104 gemisinin ciddi hasar aldığı bildirildi.

Filipinler'e ait gemi ortalığı karıştırdı, Çin gemileri çarpıştı

FİLİPİNLER SAHİL GÜVENLİĞİ ENGELLEMEK İSTEDİLER

Öte yandan Filipinler Sahil Güvenliği, Çin'e ait gemilerin, Filipinler Sahil Güvenlik gemisini engellemek için ani ve tehlikeli manevralar yaptığını ve bu yüzden kazanın meydana geldiğini iddia etti.
Filipinler Sahil Güvenliği, çarpışma sonucu hasar gören Çin Sahil Güvenliği gemisine tıbbi yardım ve kurtarma desteği teklif ettiğini açıkladı.

Filipinler'e ait gemi ortalığı karıştırdı, Çin gemileri çarpıştı

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla 'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya hak iddia ediyor.

Filipinler'e ait gemi ortalığı karıştırdı, Çin gemileri çarpıştı

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

