SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

31 Aralık İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı! Elektrikler neden gitti, planlı kesinti mi arıza mı var? BEDAŞ ve AYEDAŞ resmi açıklama

31 Aralık Çarşamba yani yılın son gününde İstanbul’un farklı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Havaların soğuması nedeniyle kombiler son hız çalıştırılırken, yılbaşı akşamı için hazırlık yapacak pek çok kişi de elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. Bu kapsamda Avrupa yakasında BEDAŞ, Anadolu yakasında ise AYEDAŞ resmi internet sitesinden İstanbul planlı elektrik kesintisi sorgulama ekranını hizmete soktu…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.12.2025
09:19
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
09:19

İstanbul’da bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanırken, anlık gerçekleşen arızalar da BEDAŞ ve AYEDAŞ’a yapılan ihbarlar neticesinde kısa sürede çözülüyor. Diğer yandan yaşadığı ilçe ve mahallede elektrik kesintisi bulunan vatandaşlar elektrik kesintisi sorgulama ekranı sayesinde elektriklerin neden kesildiği ve ne zaman geleceğine dair bilgilere ulaşabiliyor.

Diğer yandan planlı elektrik kesintileri BEDAŞ mobil uygulaması üzerinden ve 186 numaralı telefonlar aracılığı ile öğrenilebiliyor. Bu hizmet sayesinde vatandaşlar hem gün içindeki duruma göre planını yapabiliyor hem de olası olumsuz durumların da önüne geçilmiş oluyor. Uzmanlar özellikle elektriklerin gidip gelmesi sırasında oluşabilecek voltaj dalgalanmalarına karşı uyarıda bulunurken elektronik cihazların fişten çekilmesinin faydalı olacağını belirtiyor. Bu kapsamda BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından paylaşılan planlı elektrik kesintisi duyuruları daha da önem kazanıyor.

31 ARALIK AYEDAŞ PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

31 ARALIK BEDAŞ PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

#Yaşam
