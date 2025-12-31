31 Aralık İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı! Elektrikler neden gitti, planlı kesinti mi arıza mı var? BEDAŞ ve AYEDAŞ resmi açıklama

İstanbul’da bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanırken, anlık gerçekleşen arızalar da BEDAŞ ve AYEDAŞ’a yapılan ihbarlar neticesinde kısa sürede çözülüyor. Diğer yandan yaşadığı ilçe ve mahallede elektrik kesintisi bulunan vatandaşlar elektrik kesintisi sorgulama ekranı sayesinde elektriklerin neden kesildiği ve ne zaman geleceğine dair bilgilere ulaşabiliyor.

Diğer yandan planlı elektrik kesintileri BEDAŞ mobil uygulaması üzerinden ve 186 numaralı telefonlar aracılığı ile öğrenilebiliyor. Bu hizmet sayesinde vatandaşlar hem gün içindeki duruma göre planını yapabiliyor hem de olası olumsuz durumların da önüne geçilmiş oluyor. Uzmanlar özellikle elektriklerin gidip gelmesi sırasında oluşabilecek voltaj dalgalanmalarına karşı uyarıda bulunurken elektronik cihazların fişten çekilmesinin faydalı olacağını belirtiyor. Bu kapsamda BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından paylaşılan planlı elektrik kesintisi duyuruları daha da önem kazanıyor.