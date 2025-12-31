Menü Kapat
Editor
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Putin'in Kırım'da el koyduğu sarayın görüntüleri: İçinde hastane, tiyatro, altın döşemeli banyo var

Cezaevinde ölen Aleksey Navalni'ye yakın gazetecilerden oluşan araştırma grubu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırım'daki gizli sarayının fotoğraflarını paylaştı.

Putin'in Kırım'da el koyduğu sarayın görüntüleri: İçinde hastane, tiyatro, altın döşemeli banyo var
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş şiddetli çatışmalarla devam ederken Rus muhalifler tarafından ortaya atılan bir iddia gündem oldu. 2024 yılında cezaevinde tutuklu halde yaşamını yitiren Rus gazeteci Aleksey Navalni'ye yakın gazetecilerden oluşan bir ekip, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırım'daki gizli sarayının fotoğraflarını paylaştı.

Putin'in Kırım'da el koyduğu sarayın görüntüleri: İçinde hastane, tiyatro, altın döşemeli banyo var

HASTANE, TİYATRO ALTIN DÖŞEMELİ BANYO...

Karadeniz kıyısında bulunan sarayın Ukrayna'nın eski lideri Viktor Yanukoviç için yapıldığı, Rus lider Putin'in ise buraya el koyduğu öne sürüldü.

Putin'in Kırım'da el koyduğu sarayın görüntüleri: İçinde hastane, tiyatro, altın döşemeli banyo var

Sarayın içinde tam teşekküllü bir hastane, tiyatro sahnesi, altın döşemeli banyo var. Sarayın değerinin ise 150 milyon olduğu düşünülüyor.

Putin'in Kırım'da el koyduğu sarayın görüntüleri: İçinde hastane, tiyatro, altın döşemeli banyo var

Geniş bir araziye yayılan sarayın kendine ait limanı, helikopter pisti ve yapay plajı da var.

Putin'in Kırım'da el koyduğu sarayın görüntüleri: İçinde hastane, tiyatro, altın döşemeli banyo var

Saray'da Putin'in sevgilisi olduğu öne sürülen Alina Kabaeva ve çocukları için de ayrı odalar olduğu iddia ediliyor.

Putin'in Kırım'da el koyduğu sarayın görüntüleri: İçinde hastane, tiyatro, altın döşemeli banyo var

Sarayın içindeki malzemelerin de üst seviyede olduğu ifade edildi.

