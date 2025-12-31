Putin'in Kırım'da el koyduğu sarayın görüntüleri: İçinde hastane, tiyatro, altın döşemeli banyo var

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş şiddetli çatışmalarla devam ederken Rus muhalifler tarafından ortaya atılan bir iddia gündem oldu. 2024 yılında cezaevinde tutuklu halde yaşamını yitiren Rus gazeteci Aleksey Navalni'ye yakın gazetecilerden oluşan bir ekip, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırım'daki gizli sarayının fotoğraflarını paylaştı.

HASTANE, TİYATRO ALTIN DÖŞEMELİ BANYO...

Karadeniz kıyısında bulunan sarayın Ukrayna'nın eski lideri Viktor Yanukoviç için yapıldığı, Rus lider Putin'in ise buraya el koyduğu öne sürüldü.

Sarayın içinde tam teşekküllü bir hastane, tiyatro sahnesi, altın döşemeli banyo var. Sarayın değerinin ise 150 milyon olduğu düşünülüyor.

Geniş bir araziye yayılan sarayın kendine ait limanı, helikopter pisti ve yapay plajı da var.

Saray'da Putin'in sevgilisi olduğu öne sürülen Alina Kabaeva ve çocukları için de ayrı odalar olduğu iddia ediliyor.

Sarayın içindeki malzemelerin de üst seviyede olduğu ifade edildi.