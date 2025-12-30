Menü Kapat
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Putin'in evine saldırıyı Ukrayna yalanladı! Kremlin müzakerelerle tehdit etti

Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi konutuna Kiev'in saldırı düzenlediğine dair halen kanıt sunulmadığını belirtti. Rusya ise bu saldırı dolayısıyla müzakerelerde tutumunu sertleştireceğini duyurdu.

Putin'in evine saldırıyı Ukrayna yalanladı! Kremlin müzakerelerle tehdit etti
AA
30.12.2025
30.12.2025
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Rus lider Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna yönelik iddia edilen İHA saldırısına dair henüz bir kanıt sunulmadığına dikkat çekti.

Ukrayna'nın Putin'in konutuna saldırı düzenlemediğini vurgulayan Sybiha, saldırıya ilişkin bir kanıt bulunmadığını ifade ederek "Yaklaşık bir gün geçti ve Rusya, Ukrayna'nın Putin'in konutuna yönelik saldırı yaptığı suçlamasıyla ilgili hala inandırıcı bir kanıt sunamadı." dedi.

Putin'in evine saldırıyı Ukrayna yalanladı! Kremlin müzakerelerle tehdit etti

BAE, HİNDİSTAN VE PAKİSTAN'A UKRAYNA'DAN TEPKİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hindistan ve Pakistan'ın, Putin'in konutuna saldırı düzenlediği iddiasına ilişkin açıklamalar yapmasının "endişe verici" olduğunu ve Ukrayna tarafını "hayal kırıklığına uğrattığını" aktaran Sybiha, "Gerçek bir Rus füzesinin 7 Eylül 2025'te Ukrayna hükümet binasına isabet ettiği olayda bu üç devletin de herhangi bir resmi açıklama yapmamış olması göz önüne alındığında, bu durum daha da şaşırtıcıdır." ifadesini kullandı.

Rusya'nın açıklamalarına güvenmemek gerektiğini savunan Sybiha, "Örneğin, Rusya 2022 başında Ukrayna'ya saldırmayacağını açıklamıştı." diye konuştu.

Putin'in evine saldırıyı Ukrayna yalanladı! Kremlin müzakerelerle tehdit etti

Sybiha, "Tüm devletleri sorumlu davranmaya ve doğrulanmamış iddialara cevap vermekten kaçınmaya çağırıyoruz. Bu, son zamanlarda ilerleme kaydeden yapıcı barış sürecini baltalar." dedi.

PUTİN'İN KONUTUNA SALDIRI İDDİASI

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğunu" belirterek, Rusya'nın müzakerelerdeki konumunu gözden geçireceğini bildirmişti.

Lavrov, Ukrayna'nın "devlet terörüne" başvurduğunu söyleyerek "Kiev rejimi, 28 Aralık'ı 29 Aralık'a bağlayan gecede 91 İHA’yla Rusya Devlet Başkanı'nın Novgorod bölgesindeki resmi konutuna saldırı girişiminde bulundu. Saldırı neticesinde ölen, yaralanan veya herhangi bir hasar olmadı." ifadelerini kullanmıştı.

Putin'in evine saldırıyı Ukrayna yalanladı! Kremlin müzakerelerle tehdit etti

Rusya'nın, saldırı nedeniyle Ukrayna konusundaki müzakerelerden çekilmeyeceğini belirten Lavrov, "Rusya’nın müzakere yaklaşımı, Kiev rejiminin devlet terörizmi politikasına kesin geçişi dikkate alınarak yeniden gözden geçirilecektir." açıklamasında bulunmuştu.

Lavrov, Rusya'nın söz konusu saldırıya karşılık vereceğini de kaydetmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Putin'in konutuna bir saldırı düzenlemediklerini ifade etmişti.

