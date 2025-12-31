Bırakılan kargoyu görünce hemen polisi aradı! Şube müdürü korkunç cinayete kurban gitti

Çukurova ilçesinde bir kargo şubesinde meydana gelen olay kan dondurdu. Kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs, içerisinde kaçak sigara olan paketi kargo şubesine bırakıp bölgeden uzaklaştı. 31 yaşındaki şube müdürü K.Ç. paketin içerisinde kaç sigara olduğunu fark edince durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

ŞUBE MÜDÜRÜNÜ VURUP KAÇTI

Bölgeye gelen polis kargonun içerisindeki kaçak sigaralara el koydu. Kargoyu teslim eden şahıs durumu öğrenmesi üzerine kargo şubesine arkadaşlarıyla birlikte geldi. K.Ç. ile tartışan kişiler, tabanca ile ateş açarak kaçtı. Kasığından vurulan K.Ç. kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan K.Ç., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. K.Ç.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.