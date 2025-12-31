Ankara'da kar yağışı sevinci: Gece saatlerinde sokaklara çıktılar

Kategoriler
Başkentin yüksek kesimlerinde kar yağışı sevinci yaşandı. Yüksek bölgelerdeki etkisi artan kar beyaz örtü oluşturdu.
Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi'nde bazı otomobil sürücüleri, yokuşlardan çıkmakta güçlük çekti.
Eryaman'daki Göksu Parkı'nda ise vatandaşlar gece saatlerinde kartopu oynadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte kar yağışının sabah saatlerine kadar yer yer devam etmesi bekleniyor.