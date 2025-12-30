Menü Kapat
 Erdem Avsar

İstanbul’da 31 Aralık Çarşamba okullar tatil mi kar tatili var mı? Kar yağışı etkisini artırdı

Birçok ilden kar yağışı nedeniyle tatil haberleri gelirken İstanbul'da da kar etkisini hissettiriyor. Vatandaşlar İstanbul'da okullar 31 Aralık 2025 Çarşamba günü tatil olup olmayacağını araştırıyor.

30.12.2025
30.12.2025
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da beklenen kar için uyarıda bulundu.

MGM verilerine göre geceye doğru sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur kara dönecek.

İstanbul’da 31 Aralık Çarşamba okullar tatil mi kar tatili var mı? Kar yağışı etkisini artırdı

İstanbul’da hava koşulları sertleşmeye başladı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde akşam saatlerinden itibaren yağış ve kuvvetli rüzgârın etkili olmasının beklendiği, gece saatlerinden sonra ise kar yağışının görülebileceği bildirildi.

İstanbul’da 31 Aralık Çarşamba okullar tatil mi kar tatili var mı? Kar yağışı etkisini artırdı

31 ARALIK İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği tarafından kar tatiline dair henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitim sürecek.

