İstanbul’da 31 Aralık Çarşamba okullar tatil mi kar tatili var mı? Kar yağışı etkisini artırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da beklenen kar için uyarıda bulundu.

MGM verilerine göre geceye doğru sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur kara dönecek.

İstanbul’da hava koşulları sertleşmeye başladı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde akşam saatlerinden itibaren yağış ve kuvvetli rüzgârın etkili olmasının beklendiği, gece saatlerinden sonra ise kar yağışının görülebileceği bildirildi.

31 ARALIK İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği tarafından kar tatiline dair henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitim sürecek.