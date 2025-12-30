THY iptal olan seferler nereden nasıl öğrenilir? İptal uçuş sorgulama

Yurdun pek çok kesiminde etkili olan soğuk hava koşulları, ulaşımı da olumsuz etkiliyor.

Türk Hava Yolları (THY), ülkenin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferini iptal etti.

THY İPTAL OLAN SEFERLER NASIL ÖĞRENİLİR?

THY’den konuya ilişkin yapılan açıklamada “Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri https://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler.” ifadelerine yer verildi.

Yolcular, https://www.turkishairlines.com/ sitesinde “Uçuş Durumu” bölümünden, biletlerinin üzerinde yer alan “Uçuş no” ya da “Uçuş Nummarası Girin” alanlarını doldurarak seferlerinin iptal edilip edilmediğini öğrenebiliyor.