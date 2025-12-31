Bursa'da dere yatağında dehşet! Erkek cesedini bulundu

Kategoriler
İstanbul
Selimzade Mahallesi 2. Beyazıt Caddesi'nde köprü altındaki dere yatağında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay üzerine ekipler olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Ekiplerin kontrolünde cesedin 35 yaşındaki Nesip B.'ye ait olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.