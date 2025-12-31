Kısmetse Olur yarışmacısı Rabia Karaca tutuklandı

Öykü Serter'in sunumuyla ekrana gelen Kısmetse Olur programına katılan Rabia Karaca, kısa sürede sosyal medyada popüler oldu. Yarışmanın final olmasının ardından estetik değişimleriyle çok konuşulan Rabia Karaca, yasaklı madde operasyonunda gözaltına alındı.

KISMETSE OLUR YARIŞMACISI TUTUKLANDI

Fenomen Rabia Karaca şimdi ise gözaltı haberleriyle gündeme geldi. Yasaklı madde soruşturmasında İstanbul’da eğlence mekanları ve otellerin olduğu toplam 34 işletmeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. 19 şüpheli gözaltına alındı. Bu isimlerden biri de Rabia Karaca oldu.

Kısmetse Olur yarışma programıyla tanınan Rabia Karaca çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

RABİA KARACA DEĞİŞİMİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri haline dönüşen Karaca'nın son hali uzun süre konuşulmuştu. Yarışmaya katıldığı görünümü ve daha sonraki değişimi sürekli karşılaştırılan Rabia Karaca'nın son haline sosyal medyada; 'Sesi bile değişmiş', 'Bu başkası bence' gibi yorumlar yapıldı.