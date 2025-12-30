Bir yılda iki acı! Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'ın annesi hayatını kaybetti

Mart ayında önce eşi Volkan Konak’ı kaybeden Selma Konak, bu kez anne acısıyla sarsıldı. Selma Konak, annesi Nahide Kara’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

SELMA KONAK ANNESİNİ KAYBETTİ

Selma Konak sosyal medya hesabından "Çok kıymetli anneciğim Nahide Kara'yı bugün kaybettik. Cenazesi yarın (31.12.2025) Küçükköy Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Silivri Yeni Mezarlığına defnedilecektir. Sevenlerimize duyurulur." ifadelerine yer verdi.

SELMA KONAK'TAN EŞİ VOLKAN KONAK'IN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Volkan Konak'ın ölümünden aylar sonra paylaşım yapan Selma Konak, "Kara, kapkara bir gece… 30 Mart gecesi Türkiye Kuzeyin Oğlu’nu, ben ise canımı kaybettim. İçim o kadar acıyor ki bunu kelimelerle anlatmam imkansız. “Bizimkisi bir aşk hikayesi değildi. Aşk’tı bizimkisi, gerisi hikaye”. Öyle bağlıydık birbirimize… Her anımızı birlikte yaşadık, her anı birbirimize adadık. Şimdi, onsuz bir hayatı anlamaya çalışmak, kalbimdeki boşluğu hissetmek çok zor. Gözlerimde senin yüzün, kulaklarımda senin sesin. Karadeniz’in öksüz kaldığı gibi, ben de sensiz eksik kaldım. Benim şair ruhlu, şiir sözlü Volkan’ım; vuslata giden yolda böyle yaşanıyor ayrılıklar. Ardında hoşçakalı yarım kalmış vedasız yalnızlıklar. Yeniden kavuşacağımız güne dek" notunu düştü.