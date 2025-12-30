Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve Sevhan Orhan'ın Phuket tatili sosyal medyada gündem oldu

Buca Belediyesi’nde çalışan temizlik işçileri Kasım ayı maaşlarının ödenmemesi nedeniyle greve çıkarken, Belediye Başkanı Görkem Duman’ın sanatçı sevgilisi Sevcan Orhan ile birlikte yurt dışı tatiline çıktığı görüntülendi. Görüntüler, Tayland’ın ünlü Phuket Adası’nda çekildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

BUCA BELEDİYE BAŞKANI GÖRKEM DUMAN İLE SEVCAN ORHAN PHUKET TATİLİNDE

Sevcan Orhan ile sevgilisi Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile Phuket tatiline çıktı. Şarkıcı, tatilden fotoğraflar ve videolarını sosyal medya hesabından paylaştı.

BUCA BELEDİYESİNDE ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU

Buca Belediyesinde çalışan 1763 işçi maaşlarını düzenli alamadıkları gerekçesiyle 18 Haziran'da iş bırakma eylemi başlatmıştı. İlçenin çeşitli yerlerinde kısa süre içinde çöp yığınları oluştu.