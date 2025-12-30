Menü Kapat
Ünlü yönetmen Seren Yüce silahlı saldırıya uğradı!

Altın Portakal ödüllü yönetmen Seren Yüce, evinde silahlı saldırıya uğradı. Kapıyı çalan kasklı saldırganın ateş açması sonucu ayağından yaralanan Yüce hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Ünlü yönetmen Seren Yüce silahlı saldırıya uğradı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 13:03
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
saat ikonu 13:12

Masum ve Kasaba gibi dizilerin yönetmeni Seren Yüce, evinde silahlı saldırıya uğradı. Edinilen bilgilere göre kasklı bir saldırgan, Yüce’nin evinin kapısını çaldıktan sonra ateş açtı.

SEREN YÜCE'YE SİLAHLI SALDIRI

Şişli'de evinde silahlı saldırıya uğrayan yönetmen Seren Yüce yaralandı. Kazım Orbay Caddesi'nde sabah saatlerinde dairenin kapısını çalan kurye kıyafetli şüpheli, evinde bulunan yönetmen Seren Yüce'ye (50), silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

Ünlü yönetmen Seren Yüce silahlı saldırıya uğradı!

SEREN YÜCE'NİN SON SAĞLIK DURUMU ORTAYA ÇIKTI

“Masum” ve “Kasaba” dizilerinin yönetmenliğini üstlenen Altın Portakal ödüllü Seren Yüce’nin sağlık durumunun takip edildiği belirtildi. Bacağından yaralanan Yüce, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ünlü yönetmen Seren Yüce silahlı saldırıya uğradı!
