İş yerinin önünde bekleyen kadın dehşeti yaşadı! "Ne yapıyorsun sen ya?"

İstanbul'da iş yerlerinin açılmasını bekleyen iki kadının yanına yaklaşan bir şahıs, kadınlardan birine dehşeti yaşattı.
Kadının bacağına dokunarak fiziksel tacizde bulunan şahıs, gördüğü tepkinin ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından şahsa tepki yağdı. Şüphelinin yakalanması için güvenlik birimlerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.