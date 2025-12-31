Dolar ve euro günü yükselişle açtı! İşte 31Aralık 2025 güncel döviz kurları

Piyasalarda hareketlilik yeni haftada da devam ediyor. Dolar ve Euro'daki son gelişmeler yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftayı yükselişle kapatan dolar ve euro kurundaki gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yılın son gününde euro ve dolar yükseliş trendini koruyor. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte31 Aralık 2025 güncel dolar ve euro döviz kuru...