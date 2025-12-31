Yeni yıla saatler kala denetimler yoğunlaştı: 9 bin işletmeye ceza

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Kentin 39 ilçesinde eş zamanlı olarak, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler mekanların ürün bandrollerini ve hijyen kontrollerini yaptı.

9 BİNDEN FAZLA İŞLETMEYE CEZA VERİLDİ

Denetimlere katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, AA muhabirine, yeni yıl özelinde belirli sektörler başta olmak üzere gıda denetim faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Yeni yıl sebebiyle tüketimi artan tavuk, kırmızı et, kuru yemiş, unlu mamul, alkollü ya da alkolsüz içecek sektörüne yönelik denetimlerin sıklaştığını anlatan Parıldar, "Şu anda 39 ilçe müdürlüğünde görevli olan 824 arkadaşımız sahada denetimlere devam ediyor. İstanbul'da 136 bine yakın gıda işletmesi var. Bu sabah itibarıyla 230 bini aşkın denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerde 9 bin 853 işletmeye uygunsuzluktan dolayı yaklaşık 600 milyon liralık idari para cezası uyguladık." ifadelerini kullandı.

Parıldar, 290'ı aşkın işletmeyi hijyen şartları, çalışma ortamları, sunulan ürünlerin güvenilir olmaması nedeniyle faaliyetten men işlemi uyguladıklarını belirterek, 89 işletmeyle ilgili de suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Toplu tüketim yerlerinin öneminden bahseden Parıldar, "2025'te toplu tüketim yerlerinde 90 bini aşkın gıda denetimi gerçekleşti. Bu toplu tüketim yerlerinde 3 bin 100'ün üzerinde işletmeye tespit etmiş olduğumuz uygunsuzluklar münasebetiyle de idari para cezası uyguladık." diye konuştu.

TÜKETİCİLERE UYARI: SİZLER DE KENDİ TESTİNİZİ YAPIN

Suat Parıldar, görülen eksikliklerde numuneler alarak analize gönderdiklerini, yaklaşık 8 bin numuneyi de analize tabi tuttuklarını ifade ederek, uygunsuz olanlara yönelik gerekli işlemlerin yapıldığını kaydetti.

Yılbaşı sebebiyle alkollü ya da alkolsüz içecekler sektöründe yaklaşık 1800 numuneyi analize tabi tuttuklarını belirten Parıldar, bu analiz neticesinde 37 numune sonucuyla ilgili de idari yaptırım cezası uyguladıklarını anlattı.

Parıldar, en iyi denetçinin bilinçli tüketicinin kendisi olduğunu kaydederek, Tarım Cebimde uygulamasına yönelik bilgi verdi.

Tüketicilere önerilerde bulunan Parıldar, şu ifadeleri kullandı:

"Almış olduğunuz ürünün güvenilirliğiyle ilgili tüketici olarak sizler de testinizi yapın. Kapağının açıldığından şüphe duymuş olduğunuz, etiket bilgilerinin silik, kazıntı, yırtık ve okunamaz durumda olan ürünleri almayın. Fiyatlama adına şüphe duymuş olduğunuz ürünlerden uzak durun. Özellikle metanol zehirlenmesi körlük, çoklu organ yetmezliği ve kısa sürede de ölüm vakalarına sebep olabilecek bir şey. Tüketicilerimiz yaklaşan yılbaşı münasebetiyle güvenilir ürünleri, mutlak suretle bandrollü, kapağı açılmamış, etiket bilgileri net okunabilir, silinmemiş, kazınmamış olanları tercih etmeliler. Alo 174 Gıda Hattımız var, şüphe duydukları bir durum olursa buradan bize ulaşsınlar."