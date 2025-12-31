Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Yeni yıla saatler kala denetimler yoğunlaştı: 9 bin işletmeye ceza

Yılbaşına doğru İstanbul'da ekipler gıda satışı yapan işletmelere tek tek denetim düzenledi. Sahte alkolün piyasaya sürülmesi başta olmak üzere sağlıksız gıda satışına dair tüketicilerin de dikkatli olmaları istendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yeni yıla saatler kala denetimler yoğunlaştı: 9 bin işletmeye ceza
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 06:49
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 06:49

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Kentin 39 ilçesinde eş zamanlı olarak, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler mekanların ürün bandrollerini ve hijyen kontrollerini yaptı.

Yeni yıla saatler kala denetimler yoğunlaştı: 9 bin işletmeye ceza

9 BİNDEN FAZLA İŞLETMEYE CEZA VERİLDİ

Denetimlere katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, AA muhabirine, yeni yıl özelinde belirli sektörler başta olmak üzere gıda denetim faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Yeni yıl sebebiyle tüketimi artan tavuk, kırmızı et, kuru yemiş, unlu mamul, alkollü ya da alkolsüz içecek sektörüne yönelik denetimlerin sıklaştığını anlatan Parıldar, "Şu anda 39 ilçe müdürlüğünde görevli olan 824 arkadaşımız sahada denetimlere devam ediyor. İstanbul'da 136 bine yakın gıda işletmesi var. Bu sabah itibarıyla 230 bini aşkın denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerde 9 bin 853 işletmeye uygunsuzluktan dolayı yaklaşık 600 milyon liralık idari para cezası uyguladık." ifadelerini kullandı.

Parıldar, 290'ı aşkın işletmeyi hijyen şartları, çalışma ortamları, sunulan ürünlerin güvenilir olmaması nedeniyle faaliyetten men işlemi uyguladıklarını belirterek, 89 işletmeyle ilgili de suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Toplu tüketim yerlerinin öneminden bahseden Parıldar, "2025'te toplu tüketim yerlerinde 90 bini aşkın gıda denetimi gerçekleşti. Bu toplu tüketim yerlerinde 3 bin 100'ün üzerinde işletmeye tespit etmiş olduğumuz uygunsuzluklar münasebetiyle de idari para cezası uyguladık." diye konuştu.

Yeni yıla saatler kala denetimler yoğunlaştı: 9 bin işletmeye ceza

TÜKETİCİLERE UYARI: SİZLER DE KENDİ TESTİNİZİ YAPIN

Suat Parıldar, görülen eksikliklerde numuneler alarak analize gönderdiklerini, yaklaşık 8 bin numuneyi de analize tabi tuttuklarını ifade ederek, uygunsuz olanlara yönelik gerekli işlemlerin yapıldığını kaydetti.

Yılbaşı sebebiyle alkollü ya da alkolsüz içecekler sektöründe yaklaşık 1800 numuneyi analize tabi tuttuklarını belirten Parıldar, bu analiz neticesinde 37 numune sonucuyla ilgili de idari yaptırım cezası uyguladıklarını anlattı.

Parıldar, en iyi denetçinin bilinçli tüketicinin kendisi olduğunu kaydederek, Tarım Cebimde uygulamasına yönelik bilgi verdi.

Tüketicilere önerilerde bulunan Parıldar, şu ifadeleri kullandı:

"Almış olduğunuz ürünün güvenilirliğiyle ilgili tüketici olarak sizler de testinizi yapın. Kapağının açıldığından şüphe duymuş olduğunuz, etiket bilgilerinin silik, kazıntı, yırtık ve okunamaz durumda olan ürünleri almayın. Fiyatlama adına şüphe duymuş olduğunuz ürünlerden uzak durun. Özellikle metanol zehirlenmesi körlük, çoklu organ yetmezliği ve kısa sürede de ölüm vakalarına sebep olabilecek bir şey. Tüketicilerimiz yaklaşan yılbaşı münasebetiyle güvenilir ürünleri, mutlak suretle bandrollü, kapağı açılmamış, etiket bilgileri net okunabilir, silinmemiş, kazınmamış olanları tercih etmeliler. Alo 174 Gıda Hattımız var, şüphe duydukları bir durum olursa buradan bize ulaşsınlar."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakanlık denetiminden geçemedi: Çocukların kullandığı kırtasiye ürünü toplatılıyor
Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu! 91 bin litre ele geçirildi
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.