Bakanlık denetiminden geçemedi: Çocukların kullandığı kırtasiye ürünü toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' uygulamasıyla vatandaşları riskli ürünler için uyarmaya devam ediyor. Listeye çocukların kullandığı bir ürün eklenerek vatandaşlar bilgilendirildi.
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde duyuruyor.
Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Taros markalı bir kırtasiye ürününün kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti. İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.