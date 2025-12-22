15 tatil ne zaman? 2026 okul tatil günleri için geri sayım!

2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrencilerin tatil ve dönem planlamaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen takvime göre şekilleniyor. İlk ara tatilin tamamlanmasının ardından gözler yarıyıl tatiline ve ikinci dönemin başlangıcına çevrilmiş bulunuyor.

15 TATİL NE ZAMAN 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak. İki haftalık tatil süreci, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler bu tarihler arasında eğitim faaliyetlerine ara verecek.

Yarıyıl tatilinin tamamlanmasının ardından ikinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. Eğitim öğretim faaliyetleri, ikinci dönem boyunca planlanan ders programı doğrultusunda devam edecek ve dönem içerisinde ayrıca bir ara tatil uygulanacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2026?

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında ikinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. Dönem süresince öğrenciler için planlanan ikinci ara tatil, 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönemin tamamlanmasıyla birlikte eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarih itibarıyla okullar kapanacak ve öğrenciler yaz tatiline girecek.