15 tatil ne zaman? 2026 okul tatil günleri için geri sayım!

15 tatil ne zaman 2026 yılı takviminde yer alan yarıyıl tatili için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yayımladığı takvim doğrultusunda, kasım ayında uygulanan ilk ara tatilin tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler yarıyıl tatiline odaklandı. İşte 2026 yılı 15 tatil diğer bir deyişe yarıyıl tatili tarihi…

15 tatil ne zaman? 2026 okul tatil günleri için geri sayım!
2025-2026 yılında öğrencilerin ve dönem planlamaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen takvime göre şekilleniyor. İlk ara tatilin tamamlanmasının ardından gözler yarıyıl tatiline ve ikinci dönemin başlangıcına çevrilmiş bulunuyor.

15 tatil ne zaman? 2026 okul tatil günleri için geri sayım!

15 TATİL NE ZAMAN 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre , 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak. İki haftalık tatil süreci, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler bu tarihler arasında eğitim faaliyetlerine ara verecek.

15 tatil ne zaman? 2026 okul tatil günleri için geri sayım!

Yarıyıl tatilinin tamamlanmasının ardından ikinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. Eğitim öğretim faaliyetleri, ikinci dönem boyunca planlanan ders programı doğrultusunda devam edecek ve dönem içerisinde ayrıca bir ara tatil uygulanacak.

15 tatil ne zaman? 2026 okul tatil günleri için geri sayım!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2026?

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında ikinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. Dönem süresince öğrenciler için planlanan ikinci ara tatil, 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönemin tamamlanmasıyla birlikte eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarih itibarıyla okullar kapanacak ve öğrenciler yaz tatiline girecek.

