Çorlu'da şişeli saldırgan hem genci yaraladı hem muhabire hakaret yağdırdı

Olay, gece geç saatlerde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Salih Omurtak Caddesi üzerindeki Atatürk Meydanı mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, alkollü oldukları belirtilen S.T. ile Ö.B. arasında yolda laf atma meselesi yüzünden bir tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine S.T., elindeki içki şişesini Ö.B.'nin başına vurarak kırdı. O anlar muhabirin kamerasına yansıdı.

YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Aldığı darbeyle kanlar içinde kalan Ö.B., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Çorlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı gencin hastanedeki tedavisi sürerken, "Gece Kartalları" olarak bilinen mahalle bekçileri olaya anında müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi.

BASIN MENSUBUNA HAKARET EDİP ÖPÜCÜK ATTI

Gözaltına alınan S.T., ekip otosuna bindirildiği sırada kendisini görüntüleyen muhabire yönelik saldırgan tavırlarını sürdürdü. Gazeteciye hakaretler savuran, tüküren ve tekmeler atan zanlı, ayrıca öpücük atarak çevredekileri şaşırttı. Muhabiri açıkça tehdit eden S.T., şu ifadeleri kullandı:

"Sana dansöz elbisesi giydireceğim, seyret bak. Çek bakalım çek"

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.