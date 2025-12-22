Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Çorlu'da şişeli saldırgan hem genci yaraladı hem muhabire hakaret yağdırdı

Tekirdağ Çorlu’da sokak ortasında tartıştığı gencin başında içki şişesi kıran şahıs, kendisini görüntüleyen basın mensubuna tehditler savurdu. Bekçiler tarafından yakalanan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 21:43
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 21:43

Olay, gece geç saatlerde 'ın ilçesinde bulunan Salih Omurtak Caddesi üzerindeki Atatürk Meydanı mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, alkollü oldukları belirtilen S.T. ile Ö.B. arasında yolda laf atma meselesi yüzünden bir tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine S.T., elindeki şişesini Ö.B.'nin başına vurarak kırdı. O anlar muhabirin kamerasına yansıdı.

YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Aldığı darbeyle kanlar içinde kalan Ö.B., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Çorlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı gencin hastanedeki tedavisi sürerken, "Gece Kartalları" olarak bilinen mahalle bekçileri olaya anında müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi.

Çorlu'da şişeli saldırgan hem genci yaraladı hem muhabire hakaret yağdırdı

BASIN MENSUBUNA HAKARET EDİP ÖPÜCÜK ATTI

Gözaltına alınan S.T., ekip otosuna bindirildiği sırada kendisini görüntüleyen muhabire yönelik saldırgan tavırlarını sürdürdü. Gazeteciye hakaretler savuran, tüküren ve tekmeler atan zanlı, ayrıca öpücük atarak çevredekileri şaşırttı. Muhabiri açıkça tehdit eden S.T., şu ifadeleri kullandı:

"Sana dansöz elbisesi giydireceğim, seyret bak. Çek bakalım çek"

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Silahlı saldırıya uğrayan genç futbolcu Uğurcan Bekçi hayatını kaybetti
Otobüste satırla dehşet saçtı! Saldırgan kıskıvrak yakalandı
ETİKETLER
#saldırı
#kavga
#şiddet
#hakaret
#tekirdağ
#çorlu
#içki
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.