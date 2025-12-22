Fenerbahçe Beşiktaş kupa maçı hangi kanalda? Şifresiz frekans ile derbi canlı izlenebilecek

Ziraat Türkiye Kupası’nda C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, İstanbul’da derbi mücadelesine çıkacak. Chobani Stadı’nda oynanacak karşılaşma öncesinde maçın saati, yayın bilgileri ve frekans ayarları merak konusu oldu.

ZTK FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisi, 23 Aralık tarihinde futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma, Chobani Stadı’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak. Kupada grup aşamasına bu maçla adım atacak olan iki ekip için mücadele iyi bir başlangıç için büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe, Süper Lig’de sezonun ilk yarısını namağlup tamamladıktan sonra kupada da sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı son 16 resmi karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Beşiktaş ise ligde Fenerbahçe’ye 3-2 yenildiği maçın ardından çıktığı son 6 karşılaşmada yenilgi almadı ve kupaya bu seriyi sürdürerek başlamak istiyor.

DERBİ HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası C Grubu mücadelesi, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, maçı şifresiz olarak televizyondan takip edebilecek.

ATV, derbi günü özel yayın akışıyla ekrana gelecek. Maç öncesinde saat 19.45’te “Kupa Günlüğü” programı yayınlanacak, ardından saat 20.30’da Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Mücadele sonrası yayın akışı ise 22.50’de “Kuruluş Orhan” ile devam edecek.

ATV yayın akışı 23 Aralık:

19.00: ATV Ana Haber

19.45: Kupa Günlüğü

20.30: Fenerbahçe - Beşiktaş (canlı)

22.50: Kuruluş Orhan

ATV FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ FREKANS AYARI

ATV üzerinden canlı yayınlanacak derbiyi uydu alıcısından izlemek isteyenler için güncel frekans bilgileri paylaşıldı. ATV’nin güncel uydu frekans bilgileri şu şekilde:

Frekans 12053 MHz, Symbol Rate 27500, FEC 5/6 ve Polarizasyon Yatay (Horizontal).

Frekans ayarı yapmak için uydu alıcısının ana menüsüne girmeniz gerekiyor. Menü veya setup tuşuna basıldıktan sonra kanal arama, manuel arama ya da TP arama seçeneklerinden biri seçilerek frekans bilgileri giriliyor. Frekans, sembol oranı ve polarizasyon ayarları doğru şekilde yapıldıktan sonra arama başlatılıyor ve ATV kanalı kanal listesinin sonuna ekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisi, ATV’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyenler, televizyon yayınının yanı sıra ATV’nin resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayına ulaşabilecek.

ATV’nin canlı yayın sekmesi sayesinde karşılaşma bilgisayar, tablet ve cep telefonu üzerinden internet bağlantısı ile takip edilebilecek. Derbiyi ekran başında izleme imkanı bulamayan futbolseverler, farklı cihazlar üzerinden maçı Fenerbahçe Beşiktaş kupa maçını canlı olarak izleyebilecek.