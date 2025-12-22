Menü Kapat
12°
Fenerbahçe Beşiktaş kupa maçı hangi kanalda? Şifresiz frekans ile derbi canlı izlenebilecek

Fenerbahçe Beşiktaş hangi kanal belli oldu. FB BJK derbi kupa maçının hangi kanalda yayınlanacağının açıklanmasının ardından kanal listeleri Fenerbahçe Beşiktaş maçını kaçırmak istemeyen futbolseverlerce güncellenmeye başlandı. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek derbi için geri sayım sürüyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş, kupanın grup aşamasındaki ilk maçlarında karşı karşıya gelecek. İşte Fenerbahçe Beşiktaş kanal bilgileri…

Fenerbahçe Beşiktaş kupa maçı hangi kanalda? Şifresiz frekans ile derbi canlı izlenebilecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 21:45
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 21:47

’nda ilk maçında ile , İstanbul’da mücadelesine çıkacak. Chobani Stadı’nda oynanacak karşılaşma öncesinde maçın saati, yayın bilgileri ve frekans ayarları merak konusu oldu.

Fenerbahçe Beşiktaş kupa maçı hangi kanalda? Şifresiz frekans ile derbi canlı izlenebilecek

ZTK FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisi, 23 Aralık tarihinde futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma, Chobani Stadı’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak. Kupada grup aşamasına bu maçla adım atacak olan iki ekip için mücadele iyi bir başlangıç için büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe Beşiktaş kupa maçı hangi kanalda? Şifresiz frekans ile derbi canlı izlenebilecek

Fenerbahçe, Süper Lig’de sezonun ilk yarısını namağlup tamamladıktan sonra kupada da sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı son 16 resmi karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Beşiktaş ise ligde Fenerbahçe’ye 3-2 yenildiği maçın ardından çıktığı son 6 karşılaşmada yenilgi almadı ve kupaya bu seriyi sürdürerek başlamak istiyor.

Fenerbahçe Beşiktaş kupa maçı hangi kanalda? Şifresiz frekans ile derbi canlı izlenebilecek

DERBİ HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası C Grubu mücadelesi, ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, maçı şifresiz olarak televizyondan takip edebilecek.

Fenerbahçe Beşiktaş kupa maçı hangi kanalda? Şifresiz frekans ile derbi canlı izlenebilecek

ATV, derbi günü özel yayın akışıyla ekrana gelecek. Maç öncesinde saat 19.45’te “Kupa Günlüğü” programı yayınlanacak, ardından saat 20.30’da Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Mücadele sonrası yayın akışı ise 22.50’de “Kuruluş Orhan” ile devam edecek.

ATV yayın akışı 23 Aralık:

19.00: ATV Ana Haber

19.45: Kupa Günlüğü

20.30: Fenerbahçe - Beşiktaş (canlı)

22.50: Kuruluş Orhan

Fenerbahçe Beşiktaş kupa maçı hangi kanalda? Şifresiz frekans ile derbi canlı izlenebilecek

ATV FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ FREKANS AYARI

ATV üzerinden canlı yayınlanacak derbiyi uydu alıcısından izlemek isteyenler için güncel frekans bilgileri paylaşıldı. ATV’nin güncel uydu frekans bilgileri şu şekilde:

Frekans 12053 MHz, Symbol Rate 27500, FEC 5/6 ve Polarizasyon Yatay (Horizontal).

Fenerbahçe Beşiktaş kupa maçı hangi kanalda? Şifresiz frekans ile derbi canlı izlenebilecek

Frekans ayarı yapmak için uydu alıcısının ana menüsüne girmeniz gerekiyor. Menü veya setup tuşuna basıldıktan sonra kanal arama, manuel arama ya da TP arama seçeneklerinden biri seçilerek frekans bilgileri giriliyor. Frekans, sembol oranı ve polarizasyon ayarları doğru şekilde yapıldıktan sonra arama başlatılıyor ve ATV kanalı kanal listesinin sonuna ekleniyor.

Fenerbahçe Beşiktaş kupa maçı hangi kanalda? Şifresiz frekans ile derbi canlı izlenebilecek

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ KUPA MAÇI ATV'DE Mİ YAYINLANACAK, NASIL İZLENİR?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisi, ATV’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyenler, televizyon yayınının yanı sıra ATV’nin resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayına ulaşabilecek.

Fenerbahçe Beşiktaş kupa maçı hangi kanalda? Şifresiz frekans ile derbi canlı izlenebilecek

ATV’nin sekmesi sayesinde karşılaşma bilgisayar, tablet ve cep telefonu üzerinden internet bağlantısı ile takip edilebilecek. Derbiyi ekran başında izleme imkanı bulamayan futbolseverler, farklı cihazlar üzerinden maçı Fenerbahçe Beşiktaş kupa maçını canlı olarak izleyebilecek.

