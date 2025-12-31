Pegasus da 30 seferini iptal etti! Yoğun kar yağışı hava ulaşımını durdurdu

Kategoriler
İstanbul
Pegasus Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle doğu ve güneydoğudaki bazı illere planlanan 30 seferi durdurdu.
Şirketin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin doğu ve güneydoğu illerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli bazı seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır. İptal olan seferlerimizle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için https://flypgs.com'u veya mobil uygulamamızı takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.