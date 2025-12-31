Menü Kapat
SON DAKİKA!
Yüksek maaş için bugün son gün! SGK'dan uyarı geldi

Aralık 31, 2025 09:07
Emeklilikte bir yılın bile ömür boyu fark yaratabildiği bir döneme girildi. SGK’dan gelen uyarılar, emeklilik dilekçesi için takvimin artık sıradan bir tarih seçimi olmadığını gösteriyor. 

2025’in sonu ile 2026 içinde verilecek dilekçeler arasında maaşta yüzde 3’ü aşan fark oluşabileceği belirtiliyor. Bu nedenle “biraz daha çalışayım” diyenler de, “hemen emekli olayım” diyenler de hesabı yeniden yapıyor. Peki dilekçe hangi tarihte verilirse daha avantajlı olur, kimler beklemeli, kimler acele etmeli? İşte tüm detaylar...

Özel sektörde çalışanlar bugün saat 17'ye kadar emeklilik dilekçelerini SGK'ya vermeleri halinde 2025 yılı emeklisi sayılacak. İşlemleri Ocak 2026'te tamamlanarak 31 Aralık 2025 tarihi üzerinden emeklilik maaşları hesaplarına yatırılacak.

Kamu işçileri için de iki ayrı durum söz konusu. Her ayın 1'in de maaşlarını alan kamu işçileri bugün emeklilik dilekçelerini vermek zorunda. Ayın 15'in maaş alan kamu işçilerinin ise 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçelerini verme imkânları bulunuyor. Bu tarihe kadar dilekçe verenler 2025 yılı emeklisi sayılacak. Bu durumdaki kamu işçileri hem katsayı farkından hem de kıdem tazminatı avantajından yararlanabilecek.

ARADA NE KADAR FARK OLACAK?

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; yıllık enflasyon yüzde 31, GSYH yüzde 3,3 çıkarsa yüzde 32 oranındaki güncelleme katsayısı uygulanacak. Enflasyonun iki puan daha yükselmesi halinde ise güncelleme katsayısı yüzde 34'e kadar çıkacak. Böylece dilekçesini 2025 sonu ile 2026 yılı içinde verenler arasında fark yüzde yüzde 3'ün üzerinde olacak ancak yüzde 4'e ulaşamayacak. Böylece 2025'te emekli olanlar, 2026'ya göre yaklaşık yüzde 3 ila yüzde 4 arası bir avantaj elde edebilecek.

SGK'DAN TARİH SEÇİMİ UYARISI! 

SGK emeklilik dilekçesini verme tarihinin, kişinin ilk maaşını ne zaman alacağını ve maaş tutarını doğrudan etkileyeceğini belirterek, "Bu yüzden tarih seçimi dikkatli yapılmalı" uyarısında bulundu. Emeklilik tarihinin yıl sonu veya yıl başında verilip verilmeyeceği konusunda ise kişinin bağlı bulunduğu kurum ve yıl içindeki enflasyon gibi ekonomik gelişmelerin önemli değişkenler olduğunu kaydetti. SGK, "dilekçeyi erken mi geç vermek mi mantıklı?" sorusuna "kişiye göre değişir ancak stratejik davranmak daha kazançlı olabilir" yanıtını verdi.

SGK dilekçeyi erken vermenin yani 2025'te vermenin avantajlarını; "emekli aylığı daha erken başlar. İlk maaş daha çabuk alınır. Çalışmaya devam etmek istenmiyorsa uygun olur" olarak, dezavantajları ise "O yılın maaş katsayısı düşükse, emekli maaşı da düşük olabilir. Enflasyon farkından faydalanılamaz" şeklinde sıraladı.

SGK Dilekçeyi 2026'da geç vermenin avantajlarını ise "Zamlı maaşla emekli olunur. Katsayı artışı doğrudan emekli aylığına yansır. Ocak ve Temmuz zamlarından faydalanılabilir" şeklinde, dezavantajlarını da "Aylık bağlanması gecikir. O süreçte maaş alınmaz" şeklinde değerlendirdi.

KDK: YASA ÇIKMALI

Kamu Denetçiliği Kurumu(KDK) ise vatandaşların yoğun başvurusu nedeniyle emeklilik dilekçesini verme sürecinde "başvuru tarihlerine göre emekli aylıklarında fark oluşmaması" için "yasa çıkarılması" değerlendirmesinde bulundu. KDK ombudsmanı Abdullah Makas tarafından hazırlanan raporda diğer öneriler şöyle sıralandı:

 

  • Seyyanen artışlar ve ek zamlar hesaba dahil edilmeli. Bunlar dahil edilmediği için dönemler arasında yapay farklar oluşuyor.
  • Hesaplama sistemi sadeleştirilmeli ve anlaşılır hale getirilmeli. Vatandaş "hangi tarihte başvurursam ne alırım?" sorusunu önceden görebilmeli.
  • Düzenlemeler geniş katılımlı bir istişare süreci ile ele alınmalı.
  • Hem adalet hem sürdürülebilirlik birlikte gözetilmeli.

