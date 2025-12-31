Yüksek maaş için bugün son gün! SGK'dan uyarı geldi

Emeklilikte bir yılın bile ömür boyu fark yaratabildiği bir döneme girildi. SGK’dan gelen uyarılar, emeklilik dilekçesi için takvimin artık sıradan bir tarih seçimi olmadığını gösteriyor.

2025’in sonu ile 2026 içinde verilecek dilekçeler arasında maaşta yüzde 3’ü aşan fark oluşabileceği belirtiliyor. Bu nedenle “biraz daha çalışayım” diyenler de, “hemen emekli olayım” diyenler de hesabı yeniden yapıyor. Peki dilekçe hangi tarihte verilirse daha avantajlı olur, kimler beklemeli, kimler acele etmeli? İşte tüm detaylar...