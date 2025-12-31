Gece saatlerinde hareketli dakikalar! Şüpheli araçtan el yapımı çıktı: Bomba imha uzmanları çağrıldı

Kategoriler
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yunus timleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Polis ekipleri, araçta yaptığı kontrolde şüpheli bir paket buldu.
Araç çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, yolu da kapatarak olay yerine bomba imha ekiplerini çağırdı. Bomba imha uzmanları dedektör köpek yardımıyla araçta detaylı inceleme yaptı.
İncelemede gazete kağıdına sarılı el yapımı patlayıcı bulundu. Sürücünün gözaltına alındığı öğrenilirken olayla ilgili incelemeler devam ediyor.