Çitos Efe oyuncu oldu1 Rüya Gibi'nin son bölümüne katıldı

Çocuktan Al Haberi programında fenomen haline gelen Çitos Efe, bir süredir ekrandan uzak yaşıyor. Televizyona ne zaman geri döneceği merak edilirken Çitos Efe, Show TV'nin sevilen dizisi Rüya Gibi'de karşımıza çıktı. Çitos Efe'nin son hali kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Rüya Gibi'ye konuk olduğu sahne viral oldu.

ÇİTOS EFE RÜYA GİBİ DİZİSİNİN KADROSUNA KATILDI

Bir döneme damga vuran Çitos Efe, Evrim Akın'ın sunduğu Çocuktan Al Haberi programıyla ünlenmişti. Programdaki sevimli konuşmasıyla kısa sürede gündem olan Çitos Efe, programın final yapmasının ardından ekrandan uzaklaşmıştı. Çitos Efe'nin son hali sosyal medyada ara sıra karşımıza çıksa da kendisini bir projede göremedik. Fakat Show TV'de yeni bölümü yayınlanan Rüya Gibi dizisindeki sürpriz herkesi şoke etti.

Çitos Efe'nin yeni bölümde yer aldığını gören seyirci epey şaşırırken o anlar sosyal medyada viral oldu. Çok küçük yaşta ekranda olan