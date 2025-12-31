Menü Kapat
Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Çitos Efe oyuncu oldu1 Rüya Gibi'nin son bölümüne katıldı

Çocuk programıyla ünlenen Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit, oyuncu oldu. Evrim Akın'ın sunduğu programla ünlenen Çitos Efe dün akşam başrolünde Seda Bakan ve Uğur Güneş2in yer aldığı Rüya Gibi dizisinde görüldü.

Çitos Efe oyuncu oldu1 Rüya Gibi'nin son bölümüne katıldı
31.12.2025
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 09:27

Çocuktan Al Haberi programında fenomen haline gelen Çitos Efe, bir süredir ekrandan uzak yaşıyor. Televizyona ne zaman geri döneceği merak edilirken Çitos Efe, Show TV'nin sevilen dizisi Rüya Gibi'de karşımıza çıktı. Çitos Efe'nin son hali kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Rüya Gibi'ye konuk olduğu sahne viral oldu.

ÇİTOS EFE RÜYA GİBİ DİZİSİNİN KADROSUNA KATILDI

Bir döneme damga vuran Çitos Efe, Evrim Akın'ın sunduğu Çocuktan Al Haberi programıyla ünlenmişti. Programdaki sevimli konuşmasıyla kısa sürede gündem olan Çitos Efe, programın final yapmasının ardından ekrandan uzaklaşmıştı. Çitos Efe'nin son hali sosyal medyada ara sıra karşımıza çıksa da kendisini bir projede göremedik. Fakat Show TV'de yeni bölümü yayınlanan Rüya Gibi dizisindeki sürpriz herkesi şoke etti.

Çitos Efe oyuncu oldu1 Rüya Gibi'nin son bölümüne katıldı

Çitos Efe'nin yeni bölümde yer aldığını gören seyirci epey şaşırırken o anlar sosyal medyada viral oldu. Çok küçük yaşta ekranda olan

Çitos Efe oyuncu oldu1 Rüya Gibi'nin son bölümüne katıldı
Kısmetse Olur yarışmacısı Rabia Karaca tutuklandı
Uyuşturucu soruşturmasında firariydi! Şeyma Subaşı gözaltına alındı
#Medya
