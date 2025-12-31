THY iptal edilen uçak seferleri 31 Aralık! Türk Hava Yolları hangi uçuşlar iptal edildi?

Türkiye genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları uçak trafiğini de etkiledi. Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklamaya göre 31 Aralık 2025 tarihinde bazı uçak seferleri iptal edildi. Yeni yılda tatile çıkmayı planlayan vatandaşlar tarafından iptal edilen uçak seferleri araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar tarafından 31 Aralık THY iptal edilen uçak seferleri hangileri olduğu merak ediliyor.

THY İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ 31 ARALIK

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda olumsuz hava koşulları nedeniyle 61 seferin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen uçak seferlerine yolcuların THY'nin mobil uygulaması veya resmi internet sitesi üzerinden erişebileceğini aktardı.

Üstün açıklamasında "Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri https://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

THY HANGİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ?

THY tarafından açıklanan bilgilere göre 61 sefer karşılıklı olarak iptal edildi. THY'nin yanı sıra Ajet seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu. Ajet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya sosyal medya hesabından 31 Aralık 2025 tarihinde yapılması planlanan 42 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı. Yeşilkaya açıklamasında "Yurdumuzun doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta planlanan karşılıklı 42 seferimiz iptal olmuştur. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, https://ajet.com ve mobil uygulamamızdan öğrenebilir." ifadelerini kullandı.